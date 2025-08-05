Бойові повістки — адвокат пояснив ситуацію

Працівник ТЦК перевіряє документи у чоловіка. Ілюстративне фото: vn.20minut.ua

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що насправді в Україні не існує "бойових повісток". Натомість, за його словами, є мобілізаційні розпорядження.

Про це Ростислав Кравець сказав в ефірі Вечір.LIVE.

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Адвокат про бойові повістки та ухилення від мобілізації

Адвокат зазначив, що "бойових повісток" не існує — це жаргон. Крім того, він вважає, що Україні необхідна реальна мобілізація, а не тисячі кримінальних проваджень.

"Що стосується бойових повісток, то їх не існує в природі. Є мобілізаційні розпорядження, бойові повістки — це жаргон. Бойової повістки не існує, існує фактична ситуація з мобілізаційними розпорядженнями. І раніше мали можливість їх направляти, зараз це закріпили в постанові Кабінету міністрів — можливість направляти мобілізаційні розпорядження. Внаслідок не з'явлення за цим розпорядженням, теоретично — кримінальна відповідальність", — пояснив правознавець.

Адвокат зауважив, що кримінальні провадження за ухилення від військової служби не вирішують проблему мобілізації, а лише створюють видимість боротьби з ухиленням. За його словами, із січня по червень, за даними Офісу генпрокурора, їх відкрито близько 2000.



На думку адвоката, держава має припинити роками судити військовозобов'язаних, а натомість зосередитись на системному підході до комплектування війська.

"Україні не потрібні кримінальні провадження. Україні потрібна мобілізація", — наголосив правознавець.

Нагадаємо, що нещодавно військовий адвокат Олег Леонтьєв пояснив нові правила розсилання бойових повісток.

Раніше ми інформували, що Кабінет міністрів України ухвалив нову постанову щодо порядку вручення мобілізаційних розпоряджень.