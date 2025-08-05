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Головна Мобілізація Адвокат пояснив ситуацію з бойовими повістками в Україні

Адвокат пояснив ситуацію з бойовими повістками в Україні

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 10:03
Бойові повістки — адвокат пояснив ситуацію
Працівник ТЦК перевіряє документи у чоловіка. Ілюстративне фото: vn.20minut.ua

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що насправді в Україні не існує "бойових повісток". Натомість, за його словами, є мобілізаційні розпорядження.

Про це Ростислав Кравець сказав в ефірі Вечір.LIVE.

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Адвокат зазначив, що "бойових повісток" не існує — це жаргон. Крім того, він вважає, що Україні необхідна реальна мобілізація, а не тисячі кримінальних проваджень.

"Що стосується бойових повісток, то їх не існує в природі. Є мобілізаційні розпорядження, бойові повістки — це жаргон. Бойової повістки не існує, існує фактична ситуація з мобілізаційними розпорядженнями. І раніше мали можливість їх направляти, зараз це закріпили в постанові Кабінету міністрів — можливість направляти мобілізаційні розпорядження. Внаслідок не з'явлення за цим розпорядженням, теоретично — кримінальна відповідальність", — пояснив правознавець.

Адвокат зауважив, що кримінальні провадження за ухилення від військової служби не вирішують проблему мобілізації, а лише створюють видимість боротьби з ухиленням. За його словами, із січня по червень, за даними Офісу генпрокурора, їх відкрито близько 2000.  
 
На думку адвоката, держава має припинити роками судити військовозобов'язаних, а натомість зосередитись на системному підході до комплектування війська.

"Україні не потрібні кримінальні провадження. Україні потрібна мобілізація", — наголосив правознавець.

Нагадаємо, що нещодавно військовий адвокат Олег Леонтьєв пояснив нові правила розсилання бойових повісток.

Раніше ми інформували, що Кабінет міністрів України ухвалив нову постанову щодо порядку вручення мобілізаційних розпоряджень.

мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП бойова повістка
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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