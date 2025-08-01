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Головна Мобілізація Нові правила розсилання повісток — адвокат пояснив зміни

Нові правила розсилання повісток — адвокат пояснив зміни

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 22:49
Розсилання повісток — що відомо про нові правила
Працівники ТЦК та СП перевіряють документи чоловіка. Ілюстративне фото: porady.org.ua

Військовий адвокат Олег Леонтьєв пояснив нові правила розсилання бойових повісток. Він зазначив, що тепер повістки надсилатимуть за місцем реєстрації після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це Олег Леонтьєв розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 1 серпня.

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Адвокат про нові правила розсилання повісток

"Перш за все, що потрібно знати кожному, — це як він має діяти для того, щоб не потрапити під якісь неприємні санкції чи якісь порушення. Насамперед потрібно почати з повісток, які можуть розсилати ТЦК — так звані бойові повістки для з'явлення і відправлення до військової частини.

Раніше такі бойові повістки могли вручатися лише військовозобов'язаному під розпис. Тепер вони можуть розсилатися кожному", — розповів  адвокат.

За словами правознавця, відтепер повістки ТЦК надсилатимуть за місцем реєстрації після проходження ВЛК.

Леонтьєв зазначив, що нові правила розсилання бойових повісток змінили старий підхід, коли документи приходили централізовано та нерідко з помилками.

"Тепер відповідальність за точність даних покладається на самих військовозобов'язаних. Повістки розсилаються за двох умов. Перша умова — особам, які пройшли ВЛК… І друга умова — за задекларованим місцем проживання", — пояснив правознавець.

Раніше ми інформували, що Кабінет міністрів України ухвалив нову постанову щодо порядку вручення мобілізаційних розпоряджень.

Нещодавно юристка пояснила, кому не треба йти до ТЦК за повісткою.

мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП бойова повістка
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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