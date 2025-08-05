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Главная Мобилизация Адвокат объяснил ситуацию с боевыми повестками в Украине

Адвокат объяснил ситуацию с боевыми повестками в Украине

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 10:03
Боевые повестки — адвокат объяснил ситуацию
Работник ТЦК проверяет документы у мужчины. Иллюстративное фото: vn.20minut.ua

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что на самом деле в Украине не существует "боевых повесток". Зато, по его словам, есть мобилизационные распоряжения.

Об этом Ростислав Кравец сказал в эфире Вечір.LIVE.

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Адвокат отметил, что "боевых повесток" не существует — это жаргон. Кроме того, он считает, что Украине необходима реальная мобилизация, а не тысячи уголовных производств.

"Что касается боевых повесток, то их не существует в природе. Есть мобилизационные распоряжения, боевые повестки — это жаргон. Боевой повестки не существует, существует фактическая ситуация с мобилизационными распоряжениями. И раньше имели возможность их направлять, сейчас это закрепили в постановлении Кабинета министров — возможность направлять мобилизационные распоряжения. Вследствие не явки по этому распоряжению, теоретически — уголовная ответственность", — объяснил правовед.

Адвокат отметил, что уголовные производства за уклонение от военной службы не решают проблему мобилизации, а лишь создают видимость борьбы с уклонением. По его словам, с января по июнь, по данным Офиса генпрокурора, их открыто около 2000.

По мнению адвоката, государство должно прекратить годами судить военнообязанных, а вместо этого сосредоточиться на системном подходе к комплектованию войска.

"Украине не нужны уголовные производства. Украине нужна мобилизация", — подчеркнул правовед.

Напомним, что недавно военный адвокат Олег Леонтьев объяснил новые правила рассылки боевых повесток.

Ранее мы информировали, что Кабинет министров Украины принял новое постановление о порядке вручения мобилизационных распоряжений.

мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП боевая повестка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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