Адвокат пояснив, за яких умов рідні звільняються від повістки через смерть військового

Військові допомагають пораненому плбратиму. Фото: FACEBOOK.COM/GENERALSTAFF.UA

В Україні продовжують мобілізувати призовників. При цьому, чимало чоловіків можуть уникнути мобілізації через низку причин.

Юрист Сергій Богун пояснив, чи можуть звільнити призовника з військової служби, якщо його рідна людина померла під час виконання таких обов'язків в результаті самоушкодження на сайті "Юристи.UA".

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За яких обставин звільнять з військової служби

Як пояснює правник, згідно з законодавсттвом України звільнити можуть лише у випадку, якщо рідні загинули під час виконання бойових завдань на фронті.

"Громадяни підлягають звільненню якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях тощо", — каже адвокат.

Нюанси щодо звільнення зі служби

Водночас ще один юрист на сайті вважає, що спершу варто з'ясувати, як саме помер військовослужбовець та чи буде така причина пов'язана з проходженням військової служби та виконанням обов'язків.

"Треба вивчати документи, йдеться про витяг з наказу в/ч про виключення зі складу військовослужбовця у зв'язку із загибеллю; документ, що свідчить про причини та обставини загибелі, зрозуміло що свідоцтво про смерть", — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні продовжують мобілізовувати призовників на війну проти російського агресора. Попри це, в країні зростає проблема з ухилянтами. Про те хто та як їх розшукує розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Володимир Фітьо