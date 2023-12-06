Адвокат объяснил, при каких условиях родные освобождаются от повестки из-за смерти военного

Военные помогают раненому плбратиму. Фото: FACEBOOK.COM/GENERALSTAFF.UA

В Украине продолжают мобилизовать призывников. При этом многие мужчины могут избежать мобилизации по ряду причин.

Юрист Сергей Богун объяснил, могут ли освободить призывника с военной службы, если его родной человек умер во время исполнения таких обязанностей в результате самоповреждения на сайте " Юристи.UA".

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Как поясняет юрист, согласно законодательству Украины уволить могут только в случае, если родные погибли во время выполнения боевых задач на фронте.

"Граждане подлежат освобождению, если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях и т.д.", — говорит адвокат.

Відповідь юриста на сайті "Юристи.UA". Скриншот: Новини.LIVE

Нюансы по освобождению со службы

В то же время еще один юрист на сайте считает, что сначала стоит выяснить, как умер военнослужащий и будет ли такая причина связана с прохождением военной службы и исполнением обязанностей.

"Нужно изучать документы, речь идет о выписке из приказа в/ч об исключении из состава военнослужащего в связи с гибелью; документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели, понятно, что свидетельство о смерти" , — отметил он.

Відповідь юриста на сайті "Юристи.UA". Скриншот: Новини.LIVE

Напомним, в Украине продолжают мобилизовать призывников на войну против российского агрессора. Несмотря на это, в стране растет проблема с уклонителями . О том кто и как их разыскивает рассказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ полковник Владимир Фитьо