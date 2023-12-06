В Україні продовжують мобілізовувати призовників на війну проти російського агресора. Попри це, в країні зростає проблема з ухилянтами - що відомо

Українські прикордонники полюють на ухилянтів. Фото: ДПСУ

В Україні продовжують мобілізовувати призовників на війну проти російського агресора. Попри це, в країні зростає проблема з ухилянтами.

Про те хто та як їх розшукує розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Володимир Фітьо в коментарі NV.

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За словами Фітьо, в Україні фіксують чимало випадків, коли люди взагалі не ставали на військовий облік. Тож працівники ТЦК та СП не завжди мають можуть знайти військовозобов'язаних за вказаним або зареєстрованим місцем проживання.

Він продовжує, що в Україні питанням ухилянтів займаються правохоронні органи, оскільки за ігнорування повісток дія адміністративна відповідальність.

Згодом отримані дані пережають до поліції, яка своєю чергою здійснює пошукові заходи з представниками ТЦК та органів місцевого самоврядування.

Як відповідальність загрожує ухилянтам

В Україні за порушення військового обліку діє штраф. Про це йдеться в статті 210 або 210−1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

"Ухилення від військового обліку настає тоді, коли військовозобов'язаний, який має перебувати на обліку отримав попередження від керівника ТЦК, зокрема й усне, але не став на облік. За ухилення передбачена кримінальна відповідальність", — йдеться в повідомленні.

Тим часом Верховна Рада України готує законопроєкт про зміни у мобілізації та військовій службі. Він передбачає нові норми вручення повісток, відстрочки від військової служби та прав військовозобовʼязаних українців.