Адвокат розповів, за якої умови можна відмовитися від повістки

Вручення повістки військовозобов'язаному. Ілюстративне фото: 20minut

Адвокат Роман Ухов заявив, що військовозобов'язаний не може відмовитися від повістки, якщо вручення відбувається законно. Тобто якщо повістка заповнена правильно, то відмова від неї буде вважатися порушенням закону про мобілізацію.

Про це Роман Ухов повідомив у коментарі "Суспільному", оприлюдненому в неділю, 19 травня.

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За словами експерта, якщо військовозобов'язаний відмовляється від законно врученої повістки, працівники ТЦК та поліція фіксують цей факт, складають протокол і можуть його затримати, доставивши до відділку поліції чи ТЦК.

"Скласти відповідний адміністративний протокол затримання. Копії якого вручаються цій людині. І вона буде притягуватися до відповідальності. Ця відповідальність передбачена у вигляді штрафу. Депутатами вже ухвалено відповідний закон про збільшення штрафів. Відповідальність буде у вигляді штрафу від 17 до 25 тисяч гривень", — зазначив Ухов.

Однак чоловік може оскаржити затримання, особливо це стосується випадків, коли правоохоронці самі порушують процедуру.

Адвокат також додав, що вручення повістки слід документувати. Своєю чергою у представника ТЦК повинен бути наказ чи розпорядження начальника ТЦК, що він уповноважений перевіряти документи і вручати повістки.

Нагадаємо, що в Міноборони України пояснили, яка повістка вважається врученою правильно.

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