Коли повістка вважається врученою

У Міноборони пояснили, у якому випадку повістка вважається врученою
В Україні у суботу, 18 травня, набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, повістка вважається врученою лише у випадку особистого підпису військовозобов'язаного.
Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
Мобілізація в Україні
"Наразі існує положення, що врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис людині. І інших варіантів наразі не передбачено, якщо будуть якісь постанови щодо змін, то будемо про це говорити", — сказав Лазуткін.
Він зауважив, що повістки вручати можуть роботодавці, працівники ТЦК і поліцейські. Також перевіряти військово-облікові документи можуть і працівники ТЦК, і поліцейські, і прикордонники.
Нагадаємо, у столичних ЦНАПах почали оновлювати дані військовослужбовців. У перший день цією послугою скористалися понад вісім сотень людей.
Також Мінцифри опублікувало інструкцію для оновлення облікових даних військовозобов'язаних у ЦНАПах.
Читайте Новини.LIVE!