Коли повістка вважається врученою

Працівники ТЦК вручають повістку чоловіку. Ілюстративне фото: Суспільне

В Україні у суботу, 18 травня, набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, повістка вважається врученою лише у випадку особистого підпису військовозобов'язаного.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

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Скриншот допису УНН

Мобілізація в Україні

"Наразі існує положення, що врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис людині. І інших варіантів наразі не передбачено, якщо будуть якісь постанови щодо змін, то будемо про це говорити", — сказав Лазуткін.

Він зауважив, що повістки вручати можуть роботодавці, працівники ТЦК і поліцейські. Також перевіряти військово-облікові документи можуть і працівники ТЦК, і поліцейські, і прикордонники.

Нагадаємо, у столичних ЦНАПах почали оновлювати дані військовослужбовців. У перший день цією послугою скористалися понад вісім сотень людей.

Також Мінцифри опублікувало інструкцію для оновлення облікових даних військовозобов'язаних у ЦНАПах.