Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У Міноборони пояснили, у якому випадку повістка вважається врученою arrow

У Міноборони пояснили, у якому випадку повістка вважається врученою

19 травня 2024 09:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Коли повістка вважається врученою
Працівники ТЦК вручають повістку чоловіку. Ілюстративне фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у суботу, 18 травня, набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, повістка вважається врученою лише у випадку особистого підпису військовозобов'язаного.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Читайте також:
null
Скриншот допису УНН

Мобілізація в Україні

"Наразі існує положення, що врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис людині. І інших варіантів наразі не передбачено, якщо будуть якісь постанови щодо змін, то будемо про це говорити", — сказав Лазуткін.

Він зауважив, що повістки вручати можуть роботодавці, працівники ТЦК і поліцейські. Також перевіряти військово-облікові документи можуть і працівники ТЦК, і поліцейські, і прикордонники.

Нагадаємо, у столичних ЦНАПах почали оновлювати дані військовослужбовців. У перший день цією послугою скористалися понад вісім сотень людей.

Також Мінцифри опублікувало інструкцію для оновлення облікових даних військовозобов'язаних у ЦНАПах.

Міноборони
військовий призов
військовий облік
мобілізація
війна в Україні
ВЛК
ТЦК та СП
чоловіки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку