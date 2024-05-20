Адвокат рассказал, при каком условии можно отказаться от повестки

Вручение повестки военнообязанному. Иллюстративное фото: 20minut

Адвокат Роман Ухов заявил, что военнообязанный не может отказаться от повестки, если вручение проходит законно. То есть, если повестка заполнена правильно, то отказ от нее будет считаться нарушением закона о мобилизации.

Об этом Роман Ухов сообщил в комментарии "Суспільному", обнародованном в воскресенье, 19 мая.

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Какая повестка считается врученной правильно

По словам эксперта, если военнообязанный отказывается от законно врученной повестки, работники ТЦК и полиция фиксируют этот факт, составляют протокол и могут его задержать, доставив в отделение полиции или ТЦК.

"Составить соответствующий административный протокол задержания, копии которого вручаются этому человеку. И он будет привлекаться к ответственности. Эта ответственность предусмотрена в виде штрафа. Депутатами уже принят соответствующий закон об увеличении штрафов. Ответственность будет в виде штрафа в размере от 17 до 25 тысяч гривен", — отметил Ухов.

Однако мужчина может обжаловать задержание, особенно это касается случаев, когда правоохранители сами нарушают процедуру.

Адвокат также добавил, что вручение повестки следует документировать. В свою очередь у представителя ТЦК должен быть приказ или распоряжение начальника ТЦК, когда он уполномочен проверять документы и вручать повестки.

Напомним, что в Минобороны Украины объяснили, какая повестка считается врученной правильно.

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