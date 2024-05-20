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Адвокат рассказал, при каком условии можно отказаться от повестки

20 мая 2024 07:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Адвокат рассказал, при каком условии можно отказаться от повестки
Вручение повестки военнообязанному. Иллюстративное фото: 20minut
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Адвокат Роман Ухов заявил, что военнообязанный не может отказаться от повестки, если вручение проходит законно. То есть, если повестка заполнена правильно, то отказ от нее будет считаться нарушением закона о мобилизации.

Об этом Роман Ухов сообщил в комментарии "Суспільному", обнародованном в воскресенье, 19 мая.

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Какая повестка считается врученной правильно

По словам эксперта, если военнообязанный отказывается от законно врученной повестки, работники ТЦК и полиция фиксируют этот факт, составляют протокол и могут его задержать, доставив в отделение полиции или ТЦК.

"Составить соответствующий административный протокол задержания, копии которого вручаются этому человеку. И он будет привлекаться к ответственности. Эта ответственность предусмотрена в виде штрафа. Депутатами уже принят соответствующий закон об увеличении штрафов. Ответственность будет в виде штрафа в размере от 17 до 25 тысяч гривен", — отметил Ухов.

Однако мужчина может обжаловать задержание, особенно это касается случаев, когда правоохранители сами нарушают процедуру.

Адвокат также добавил, что вручение повестки следует документировать. В свою очередь у представителя ТЦК должен быть приказ или распоряжение начальника ТЦК, когда он уполномочен проверять документы и вручать повестки.

Напомним, что в Минобороны Украины объяснили, какая повестка считается врученной правильно.

Также мы сообщали, что закон об усилении штрафов за уклонение от мобилизации вступил в силу, и сейчас много обсуждений возможной уголовной ответственности за отказ от призыва. Адвокат Алексей Шалару объяснил, какое наказание предусмотрено за уклонение от мобилизации.

закон
мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП
адвокат
війна

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