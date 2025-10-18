Повістка від ТЦК - як правильно оформити акт відмови від повістки

Вручення повістки. Фото: "Новини.PRO"

Якщо військовозобов’язаний громадянин відмовляється отримувати повістку від ТЦК, має бути оформлений офіційний Акт відмови. Юристи пояснили, як саме фіксується законність цього документу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Фіксування вручення чи відмови від повісток

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився особливостями вручення повісток від ТЦК.

Зокрема, чоловіка зацікавило, коли акт відмови військовозобов’язаного від повістки вважається законним.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що існує два варіанти, залежно від того, погодився громадянин отримати повістку чи ні.

"У разі вручення повістки — особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки (додаток 2), а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки", — зазначив юрист.

Підтвердження законності Акту відмови

Дерій також додав, що у випадку відмови від повістки, наприклад, на підприємстві, повинен бути складений Акт відмови громадянина.

"Якщо Акт підписаний двома свідками, то його відправлять до ТЦК і на його підставі останні можуть оголосити чоловіка у так званий розшук ТЦК", — пояснив законність такого документу юрист.

Якщо ж цих підписів немає, то Акт можна вважати незаконним.

