Повестка от ТЦК - как правильно оформить акт отказа от повестки

Вручение повестки. Фото: "Новини.PRO"

Если военнообязанный гражданин отказывается получать повестку от ТЦК, должен быть оформлен официальный Акт отказа. Юристы объяснили, как именно фиксируется законность этого документа.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Фиксирование вручения или отказа от повесток

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался особенностями вручения повесток от ТЦК.

В частности, мужчину заинтересовало, когда акт отказа военнообязанного от повестки считается законным.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что существует два варианта, в зависимости от того, согласился гражданин получить повестку или нет.

"В случае вручения повестки — личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в том числе видеозапись доказательства акта отказа от получения повестки (приложение 2), а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки", — отметил юрист.

Подтверждение законности Акта отказа

Дерий также добавил, что в случае отказа от повестки, например, на предприятии, должен быть составлен Акт отказа гражданина.

"Если Акт подписан двумя свидетелями, то его отправят в ТЦК и на его основании последние могут объявить мужчину в так называемый розыск ТЦК", — пояснил законность такого документа юрист.

Если же этих подписей нет, то Акт можно считать незаконным.

