Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Акт отказа от повестки — когда он является законным

Акт отказа от повестки — когда он является законным

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 12:20
обновлено: 08:04
Повестка от ТЦК - как правильно оформить акт отказа от повестки
Вручение повестки. Фото: "Новини.PRO"

Если военнообязанный гражданин отказывается получать повестку от ТЦК, должен быть оформлен официальный Акт отказа. Юристы объяснили, как именно фиксируется законность этого документа.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Фиксирование вручения или отказа от повесток

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался особенностями вручения повесток от ТЦК.

В частности, мужчину заинтересовало, когда акт отказа военнообязанного от повестки считается законным.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что существует два варианта, в зависимости от того, согласился гражданин получить повестку или нет.

"В случае вручения повестки — личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в том числе видеозапись доказательства акта отказа от получения повестки (приложение 2), а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки", — отметил юрист.

Подтверждение законности Акта отказа

Дерий также добавил, что в случае отказа от повестки, например, на предприятии, должен быть составлен Акт отказа гражданина.

"Если Акт подписан двумя свидетелями, то его отправят в ТЦК и на его основании последние могут объявить мужчину в так называемый розыск ТЦК", — пояснил законность такого документа юрист.

Если же этих подписей нет, то Акт можно считать незаконным.

Напомним, мы ранее писали о том, где и как украинцам могут вручить повестки.

Добавим, мы сообщали о том, на что украинцам обращать внимание во время вручения повестки на улице.

мобилизация повестки документы ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации