Мобілізація 2025 — на що українцям звертати увагу при отриманні повістки на вулиці

Військовозобов'язаний чоловік підписує повістку. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Повістки в Україні залишаються основним способом оповіщення військовозобов'язаних чоловіків. Цей документ можуть вручити у будь-якому місці, зокрема за місцем проживання, за місцем роботи, на блокпості або на вулиці. Та перед тим як підписувати повістку, громадянин має уважно її вивчити.

На що саме військовозобов'язаним слід звертати увагу при отриманні повістки та що буде за відмову від неї, пояснили фахівці адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

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Які дані повинна містити повістка

У повістці обов'язково зазначаються такі дані:

найменування районного (міського) ТЦК та СП (або його відділів) що видав повістку;

реєстраційний номер повістки;

мета виклику до територіального центру комплектування;

прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного;

дата народження військовозобов'язаного;

місце, день і час явки за викликом;

ПІБ, посада та підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання (якщо йдеться про повістку, оформлену на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою);

ПІБ керівника ТЦК або його відділу;

дата накладення кваліфікованого електронного підпису (якщо йдеться про повістку, сформовану за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів);

роз'яснення про наслідки неявки та про обов'язок повідомити про причини неявки.

Як зрозуміти, що вам вручають повістку з порушенням

На порушення процедури вручення повістки можуть вказувати:

дані про військовозобов'язаного записані з помилками;

документ не містить мети виклику;

повістка не містить підпису керівника ТЦК або печатки;

повістка містить інші суттєві помилки;

повістка передана на блокпості чи у транспорті без підтвердження особистих даних;

повістку вручає не уповноважена на це особа.

Зауважимо, особа уповноважена на вручення повістки повинна мати розпорядження (наказ) керівника ТЦК та СП про оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Військовозобов'язаний розмовляє з працівниками ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Коли військовозобов'язана особа може відмовитися від повістки

За словами експертів, відмовитись від отримання повістки без об'єктивних причин не можна. Так, для відмови в отриманні повістки слід мати поважні причини, серед яких:

якщо особа не є військовозобов'язаною;

якщо у документі вказані неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена для цього особа;

немає печатки /підпису комісара ТЦК та СП.

"Таким чином, якщо при врученні повістки, ви зауважили об'єктивні помилки, існує можливість відмовитись від її підписання. У такому разі поліцейський з групи оповіщення здійснює адміністративне затримання", — йдеться у роз'ясненні правозахисників.

Юристи додали, що після фіксації відмови від отримання повістки та складання акту, справа передається на розгляд керівникам ТЦК та СП, який в результаті може стягнути штраф за порушення правил військового обліку.

"Штраф можна оскаржити в суді, де ТЦК та СП буде доводити, що ви порушили правила обліку, тобто відповідальність настає саме за порушення правил обліку, а не за те, що ви відмовились від повістки", — резюмували фахівці.

Раніше ми повідомляли, які є види повісток в Україні 2025 року.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть ТЦК вручити повістку військовозобов'язаному чоловіку через його родичів.

Також ми інформували, чи можуть чоловіку вручити бойову повістку одразу після закінчення відстрочки.