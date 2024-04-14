Актуалізація військово-облікових документів — чи треба військовозобов'язаним вертатись в Україну

Чоловік у військовій формі перевіряє військовий квиток.Фото: УП

Народний депутат України, представник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що чоловіки опісля того, як актуалізують чи отримають військово-облікові документи, не повинні вертатися в Україну. За його словами, новий законопроєкт про мобілізацію цього не передбачає.

Про це Федір Веніславський розповів в інтерв'ю OBOZ.UA, опублікованому в суботу, 13 квітня.

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Актуалізація військово-облікових документів

"По-перше, тут потрібно заспокоїти всіх громадян України, які тимчасово перебувають або проживають в інших країнах. Жодних обов'язків, які з'являлися б для цих громадян після актуалізації або отримання військово-облікових документів щодо повернення в Україну, цим законом не встановлено, і механізми такі у принципі дуже складно уявити", — зазначив нардеп.

За його словами, важливо, щоб військовозобов'язані українці за кордоном оновили свої персональні дані.

"Тому що людина може проживати за кордоном, а їй надсилають повідомлення, повістки за адресами, зареєстрованими у ТЦК. Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси, щоб поінформувати людину, яка в принципі не може бути поінформована, оскільки її немає в цьому місті", — пояснив Веніславський.

Він зазначив, якщо особа перебуває за кордоном і отримує військово-обліковий документ дистанційно, вона може зробити це на електронну адресу, телефоном, через консульство під час актуалізації, у разі отримання консульських послуг.

"Тому тут жодних проблем немає і жодних негативних наслідків для цих людей не буде", — додав посадовець.

Нагадаємо, що, за словами Веніславського, конфіскація авто у час воєнного стану не суперечить Конституції. Адже згідно з законом, влада має право на тимчасове обмеження володіння майном, що включає й автомобілі.