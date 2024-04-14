Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Актуалізація військово-облікових документів — чи треба військовозобов'язаним вертатись в Україну arrow

Актуалізація військово-облікових документів — чи треба військовозобов'язаним вертатись в Україну

14 квітня 2024 00:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Актуалізація військово-облікових документів — чи треба військовозобов'язаним вертатись в Україну
Чоловік у військовій формі перевіряє військовий квиток.Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Народний депутат України, представник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що чоловіки опісля того, як актуалізують чи отримають військово-облікові документи, не повинні вертатися в Україну. За його словами, новий законопроєкт про мобілізацію цього не передбачає.

Про це Федір Веніславський розповів в інтерв'ю OBOZ.UA, опублікованому в суботу, 13 квітня. 

Читайте також:

Актуалізація військово-облікових документів

"По-перше, тут потрібно заспокоїти всіх громадян України, які тимчасово перебувають або проживають в інших країнах. Жодних обов'язків, які з'являлися б для цих громадян після актуалізації або отримання військово-облікових документів щодо повернення в Україну, цим законом не встановлено, і механізми такі у принципі дуже складно уявити", — зазначив нардеп.

За його словами, важливо, щоб військовозобов'язані українці за кордоном оновили свої персональні дані.

"Тому що людина може проживати за кордоном, а їй надсилають повідомлення, повістки за адресами, зареєстрованими у ТЦК. Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси, щоб поінформувати людину, яка в принципі не може бути поінформована, оскільки її немає в цьому місті", — пояснив Веніславський.

Він зазначив, якщо особа перебуває за кордоном і отримує військово-обліковий документ дистанційно, вона може зробити це на електронну адресу, телефоном, через консульство під час актуалізації, у разі отримання консульських послуг.

"Тому тут жодних проблем немає і жодних негативних наслідків для цих людей не буде", — додав посадовець.

Нагадаємо, що, за словами Веніславського, конфіскація авто у час воєнного стану не суперечить Конституції. Адже згідно з законом, влада має право на тимчасове обмеження володіння майном, що включає й автомобілі.

кордон
закон
Федір Веніславський
мобілізація
документи
війна в Україні
військовозобов'язані
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України