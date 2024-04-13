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Веніславський заявив, що вилучення авто в громадян не порушує Конституцію

13 квітня 2024 13:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Веніславський заявив, що вилучення авто в громадян не порушує Конституцію
Народний депутат України Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Народний депутат України та член комітету з національної безпеки Федір Веніславський зазначив, що конфіскація автомобілів у час воєнного стану не суперечить Конституції. Адже згідно з законом, влада має право на тимчасове обмеження володіння майном, що включає й автомобілі.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню OBOZ.ua у суботу, 13 квітня.

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Веніславський пояснив, що чинні закони дозволяють мобілізацію транспортних засобів, але з певними обмеженнями. 

"Ми в цьому законі конкретизували, що якщо транспортний засіб є єдиним джерелом забезпечення існування людини або це єдиний у людини транспортний засіб, то він не може бути вилучений. Але якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені", — підкреслив нардеп.

Він також уточнив, що це стосується специфічних транспортних засобів, таких як вантажні автомобілі, які можуть перевозити боєприпаси чи особовий склад, а також спецтехніку для бездоріжжя.

Веніславський наголосив, що більшість громадян не повинні хвилюватися про ці зміни, оскільки вони стосуються лише певного виду транспорту. Збройні сили визначають потреби і формують перелік транспортних засобів, які можуть бути мобілізовані, але це не означає, що всі вони будуть автоматично вилучені. Зокрема, легкові автомобілі не входять до цього переліку.

Нагадаємо, що 11 квітня народні депутати України у другому читанні та в цілому ухвалили законопроєкт про мобілізацію, який, зокрема, містить норму про мобілізацію транспортних засобів на потреби ЗСУ. 

Раніше ми писали, у Міноборони розповіли, до чого готуватися після набуття чинності закону про мобілізацію.

нардепи
мобілізація
автомобіль
ВРУ
народні депутати
Конституція України

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