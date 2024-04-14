Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Актуализация военно-учетных документов — нужно ли военнообязанным возвращаться в Украину arrow

Актуализация военно-учетных документов — нужно ли военнообязанным возвращаться в Украину

14 апреля 2024 00:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Актуализация военно-учетных документов — нужно ли военнообязанным возвращаться в Украину
Мужчина в военной форме проверяет военный билет. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Народный депутат Украины, представитель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что мужчины после того, как актуализируют или получат военно-учетные документы, не должны возвращаться в Украину. По его словам, новый законопроект о мобилизации этого не предусматривает.

Об этом Федор Вениславский рассказал в интервью OBOZ.UA, опубликованном в субботу, 13 апреля.

Читайте также:

Актуализация военно-учетных документов

"Во-первых, здесь нужно успокоить всех граждан Украины, временно пребывающих или проживающих в других странах. Никаких обязанностей, которые появлялись бы для этих граждан после актуализации или получения военно-учетных документов по возвращении в Украину, этим законом не установлено, и механизмы таковы в принципе очень сложно представить", — отметил нардеп.

По его словам, важно, чтобы военнообязанные украинцы за границей обновили свои персональные данные.

"Потому что человек может проживать за границей, а ему посылают сообщения, повестки по адресам, зарегистрированным в ТЦК. Государство тратит время, материальные и человеческие ресурсы, чтобы проинформировать человека, который в принципе не может быть информирован, поскольку его нет в этом городе", — объяснил Вениславский.

Он отметил, если лицо находится за границей и получает военно-учетный документ дистанционно, оно может сделать это по электронному адресу, по телефону, через консульство во время актуализации, в случае получения консульских услуг.

"Поэтому здесь никаких проблем нет и никаких негативных последствий для этих людей не будет", — добавил чиновник.

Напомним, что, по словам Вениславского, конфискация авто во время военного положения не противоречит Конституции. Ведь по закону власти имеют право на временное ограничение владения имуществом, включающим и автомобили.

граница
закон
Федор Вениславский
мобилизация
документы
война в Украине
военнообязанные
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины