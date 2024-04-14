Актуализация военно-учетных документов — нужно ли военнообязанным возвращаться в Украину

Мужчина в военной форме проверяет военный билет. Фото: УП

Народный депутат Украины, представитель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что мужчины после того, как актуализируют или получат военно-учетные документы, не должны возвращаться в Украину. По его словам, новый законопроект о мобилизации этого не предусматривает.

Об этом Федор Вениславский рассказал в интервью OBOZ.UA, опубликованном в субботу, 13 апреля.

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Актуализация военно-учетных документов

"Во-первых, здесь нужно успокоить всех граждан Украины, временно пребывающих или проживающих в других странах. Никаких обязанностей, которые появлялись бы для этих граждан после актуализации или получения военно-учетных документов по возвращении в Украину, этим законом не установлено, и механизмы таковы в принципе очень сложно представить", — отметил нардеп.

По его словам, важно, чтобы военнообязанные украинцы за границей обновили свои персональные данные.

"Потому что человек может проживать за границей, а ему посылают сообщения, повестки по адресам, зарегистрированным в ТЦК. Государство тратит время, материальные и человеческие ресурсы, чтобы проинформировать человека, который в принципе не может быть информирован, поскольку его нет в этом городе", — объяснил Вениславский.

Он отметил, если лицо находится за границей и получает военно-учетный документ дистанционно, оно может сделать это по электронному адресу, по телефону, через консульство во время актуализации, в случае получения консульских услуг.

"Поэтому здесь никаких проблем нет и никаких негативных последствий для этих людей не будет", — добавил чиновник.

Напомним, что, по словам Вениславского, конфискация авто во время военного положения не противоречит Конституции. Ведь по закону власти имеют право на временное ограничение владения имуществом, включающим и автомобили.