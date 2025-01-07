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Аліменти з військового — що робити з боргом після загибелі

7 січня 2025 18:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Аліменти після загибелі військового - хто має виплатити борг за загиблого воїна
Військовослужбовець з дитиною. Фото: armyinform.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадянин навіть під час проходження військової служби повинен сплачувати аліменти. Але якщо військовий гине, то його борг за несплачені аліменти не може бути виконаний будь-якою іншою особою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Військовослужбовці, які не проживали до мобілізації з власними дітьми і виплачували матері цих дітей аліменти, не звільняються від сплати аліментів навіть після того, як починають проходити військову службу в лавах Збройних сил України.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, що буде з боргами за аліменти, якщо її колишній чоловік, військовослужбовець, зник безвісти чи загинув на фронті.

Чи виплатять борг за аліментами загиблого військового

"Обов’язок щодо сплати аліментів на дитину не входить до складу спадщини, оскільки дане зобов’язання нерозривно пов’язане з особою батька/матері та дитини і не може бути виконане іншою особою", — підкреслив юрист Сергій Богун.

Тож цей обов’язок автоматично припиняється у разі смерті платника аліментів — і борг за аліменти залишиться невиплаченим.

Нагадаємо, ми раніше говорили про те, якими будуть аліменти в 2025 році.

Також ми повідомляли про особливості сплати аліментів під час війни.

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