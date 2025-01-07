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Алименты с военного — что делать с долгом после гибели

7 января 2025 18:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Алименты после гибели военного - кто должен выплатить долг за погибшего воина
Военнослужащий с ребенком. Фото: armyinform.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Гражданин даже во время прохождения военной службы должен платить алименты. Но если военный погибает, то его долг за неуплаченные алименты не может быть выполнен любым другим лицом.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Военнослужащие, которые не проживали до мобилизации с собственными детьми и выплачивали матери этих детей алименты, не освобождаются от уплаты алиментов даже после того, как начинают проходить военную службу в рядах Вооруженных сил Украины.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, что будет с долгами по алиментам, если ее бывший муж, военнослужащий, пропал без вести или погиб на фронте.

Выплатят ли долг по алиментам погибшего военного

"Обязанность по уплате алиментов на ребенка не входит в состав наследства, поскольку данное обязательство неразрывно связано с личностью отца/матери и ребенка и не может быть выполнено другим лицом", — подчеркнул юрист Сергей Богун.

Так что эта обязанность автоматически прекращается в случае смерти плательщика алиментов — и долг по алиментам останется невыплаченным.

Напомним, мы ранее говорили о том, какими будут алименты в 2025 году.

Также мы сообщали об особенностях уплаты алиментов во время войны.

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