Хто може звільнитися з військової служби з 1 червня — підстав стало більше

Українські військові на Харківському напрямку. Фото: picture alliance/AA/Wolfgang Schwan

В Україні вже понад два роки триває війна через повномасштабне вторгнення росії, як і мобілізація до лав ЗСУ. Багато військовослужбовців захищають країну на фронті з початку російської агресії. На жаль, 2024 року демобілізація не проводиться, оскільки таких військових наразі ніким буде замінити.

Проте, відповідно до українського законодавства, є певний перелік підстав, який надає право звільнитися з військової служби навіть у період воєнного стану.

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Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов’язки визначаються Законом України "Про військовий обов’язок та військову службу", положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.

Нові підстави для звільнення з лав Збройних сил передбачені ухваленим законом №3633-IX.

Які є підстави для звільнення з військової служби з 1 червня 2024 року

Під час воєнного стану в Україні діють наступні підстави для звільнення з військової служби:

за віком (якщо військовослужбовець досяг граничного віку перебування на військовій службі, який становить 60 років, а для вищого офіцерського складу — до 65 років);

за станом здоров’я (наявність висновку про непридатність до служби за рішенням ВЛК);

через інвалідність І, ІІ, ІІІ груп;

після звільнення з недобровільного полону;

за обвинувальним вироком суду (призначення військовослужбовцю покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі);

обрання народним депутатом;

через сімейні обставини чи інші серйозні причини. Проте, у законі досі немає конкретного переліку, які сімейні обставини вважаються серйозною підставою.

Зазвичай, звільнення з військової служби за сімейними обставинами можливе в таких ситуаціях:

утримання 3 і більше дітей (за умови відсутності боргів за аліментами);

наявність навіть однієї дитини за умови смерті, позбавлення материнських прав або зникнення матері;

усиновлення дитини;

наявність дитини з інвалідністю I або II групи чи тяжкими хворобами за відсутності інших працездатних осіб, зобов'язаних її утримувати;

постійний догляд за дружиною (чоловіком) з I або II групою інвалідності, а також з III групою, якщо її отримано через онкологію, відсутність кінцівок, одного з парних органів, психічного розладу, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми;

постійний догляд за матір'ю, батьком, братом, сестрою, бабусею чи дідусем з I або II групою інвалідності, якщо інші ближчі родичі не можуть доглядати за такою особою;

наявність близьких родичів, які загинули або пропали безвісти під час оборони України, а також посмертно нагороджені званням Героя України за участь у Революції Гідності;

для жінок-військових — вагітність і декрет, а також наявність повнолітньої дитини та чоловіка-військового.

Важливо: звільнення з військової служби за власним бажанням у воєнний час неможливе.

Військовий пише рапорт. Фото: google.com

Як військовому звільнитися з військової служби

У разі наявності одної з вищезазначених підстав для звільнення, військовослужбовець повинен:

зібрати документи, які підтверджують підставу;

зробити копії цих документів та завірити їх нотаріально;

подати на ім'я командира рапорт про звільнення, додавши до нього копії документів, що підтверджують право на звільнення.

Під час написання рапорту військовий має вказати:

підставу;

обґрунтовану думку, щодо свого бажання/небажання проходити службу у військовому резерві ЗСУ за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

погодження на виключення зі списків особового складу військової частини до моменту проведення усіх необхідних розрахунків (необов’язково, за бажанням);

районний (міський) ТЦК та СП, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця і де він стоятиме на військовому обліку.

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