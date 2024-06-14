Альтернативна служба для віруючого, можливість її проходження під час війни

Євангельські християни-баптисти. Фото: "Без формата"

Військовозобов'язані не мають права на альтернативну військову службу під час особливого періоду. Мобілізацію таких громадян можна лише оскаржити у відповідному порядку.

Про це на порталі "Юристи.UA" пише юрист В’ячеслав Кирда.

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Коментуючи питання громадянки про те, чи є можливість у її чоловіка, вірянина церкви євангельських християн-баптистів, пройти зараз альтернативну службу, В’ячеслав Кирда підкреслив: "Альтернативна служба під час дії воєнного стану фактично відсутня".

Якщо ж цей чоловік уже перебуває у ЗСУ, то він є мобілізованим, тож на відстрочку не має права.

"Можна пробувати оскаржити наказ про мобілізацію, але шансів доволі небагато", — підкреслив юрист.

Цікаве рішення суду щодо альтернативної служби

Разом з тим, В’ячеслав Кирда нагадав, що деякі українці намагалися подавати позов до президента України з цього питання.

Одному із позивачів було відмовлено у альтернативній військовий службі в нинішніх умовах.

"Це цікаве рішення суду, оскільки в ньому сформульовано певний правовий висновок, який свідчить про відсутність права на альтернативну службу під час мобілізації через відсутність такого права у Законі України "Про альтернативну (невійськову) службу", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, що у новому законі про мобілізацію немає норм і про священників. Тож, скоріш за все, питання про можливу мобілізацію священнослужителів вирішуватиметься у ручному режимі.

Додамо, раніше Новини.LIVE розповідали, що робити військовозобов'язаним, яким віра не дозволяє брати зброю до рук, та чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання.