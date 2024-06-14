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Альтернативная служба для баптиста — имеет ли он на это право в особый период

14 июня 2024 17:11
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Альтернативная служба для верующего, возможность ее прохождения во время войны
Евангельские христиане-баптисты. Фото: "Без формата"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные не имеют права на альтернативную военную службу в особый период. Мобилизацию таких граждан можно обжаловать в соответствующем порядке.

Об этом на портале "Юристи.UA" пишет юрист Вячеслав Кирда.

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Комментируя вопрос гражданки о том, есть ли возможность у ее мужа, верующего церкви евангельских христиан-баптистов, пройти сейчас альтернативную службу, Вячеслав Кирда подчеркнул: "Альтернативная служба во время действия военного положения фактически отсутствует". .

Если же этот мужчина уже находится в ВСУ, то он мобилизован, поэтому на отсрочку не имеет права.

"Можно попытаться обжаловать приказ о мобилизации, но шансов достаточно немного", — подчеркнул юрист.

Интересное решение суда по альтернативной службе

Вместе с тем Вячеслав Кирда напомнил, что некоторые украинцы пытались подавать иск к президенту Украины по этому вопросу.

Одному из истцов отказали в альтернативной военной службе в нынешних условиях.

"Это интересное решение суда, поскольку в нем сформулировано определенное правовое заключение, свидетельствующее об отсутствии права на альтернативную службу во время мобилизации из-за отсутствия такого права в Законе Украины "Об альтернативной (невоенной) службе", — подчеркнул юрист.

Напомним, что в новом законе о мобилизации нет норм и о священниках. Так что, скорее всего, вопрос о возможной мобилизации священнослужителей будет решаться в ручном режиме.

Добавим, ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать военнообязанным, которым вера не позволяет брать оружие в руки, и можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям.

юристы
военнообязанные
мобилизация
альтернативная служба

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