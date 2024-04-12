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Чи можлива відстрочка, якщо проходив альтернативну службу — юрист відповів

12 квітня 2024 04:55
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи дає альтернативна служба право на відстрочку
Мобілізація військовозобов'язаних чоловіків на військову службу. Фото: armyinform.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої до лав ЗСУ призивають військовозобов'язаних чоловіків. Водночас українським законодавством визначені категорії осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. 

Чи наділені таким правом чоловіки, які проходили альтернативну службу замість строкової військової служби, яка була скасована після повномасштабного вторгнення росії, пояснив юрист Дмитро Дончак

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За його словами, законодавство України визначає альтернативну службу як заміну військовій службі.

Так, відповідно до ст. 1 ЗУ "Про альтернативну (невійськову) службу" та ст. 4 ЗУ "Про військову службу та військовий обов'язок", альтернативна (невійськова) служба означає таку діяльність, яку виконують замість проходження строкової військової служби і яка спрямована на виконання обов'язку перед суспільством.

Юрист зауважив, що водночас указом Президента з 24.02.2022 року в Україні скасовано призов на строкову військову службу, натомість запроваджено загальну мобілізацію.

Експерт підкреслив, що відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", існує чіткий перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу. Але в переліку немає осіб, які проходили альтернативну службу. Тож, вони не можуть отримати відстрочку через цю обставину. 

"Бо строкова служба в мирний час — це одне, а мобілізація під час повномасштабного вторгнення — це зовсім інше. Захист батьківщини є обов’язком кожного громадянина України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Таким чином, ваші релігійні переконання не є підставою для звільнення від мобілізації", — пояснив правознавець.

Раніше ми писали, як правильно подати заяву на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи має право ТЦК анулювати відстрочку 34-річного студента.

Також ми інформували, чи можна отримати відстрочку від мобілізації через опіку над дітьми.

війна
Україна
мобілізація
відстрочка
військовозобов'язані
альтернативна служба

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