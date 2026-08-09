"Армія+" два роки: переваги застосунку

Чоловік тримає в руці смартфон із відкритим застосунком "Армія+". Фото ілюстративне: Міністерство оборони України

Любомир Кучер редактор, юрист

Застосунку "Армія+" виповнилося два роки. За цей час він став для бійців щоденним цифровим інструментом, яким користуються три з чотирьох військовослужбовців. Через застосунок можна подавати рапорти, користуватися військово-обліковим документом, проходити навчання та отримувати знижки від партнерів.

Про це 8 серпня повідомило Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE

​Як "Армія+" спростила службу українським військовим

Однією з головних можливостей застосунку є електронний військово-обліковий документ. Він має таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток.

Також військові можуть подавати 57 видів електронних рапортів, зокрема на відпустку, виплати та переведення. За два роки через "Армія+" військові подали їх уже три мільйони разів — ані паперові документи, ані поїздки до адмінслужб для цього не знадобилися.

Розділ "Пульс", який щомісяця переглядають близько 500 тисяч бійців, містить новини та роз'яснення про права, службу, нові сервіси та кіберзагрози.

Також в "Армія+" доступні 28 навчальних курсів від військових експертів. Щонайменше один курс уже пройшли 732 тисячі військовослужбовців.

Ще один сервіс — "Плюси", де 39 партнерів пропонують військовим знижки. За два роки ними скористалися понад 16 мільйонів разів, заощадивши понад 1,6 мільярда гривень.

​У Міноборони зазначили, що "Армія+" допомагає прибирати зайві формальності та дає військовим змогу користуватися потрібними сервісами зі смартфона.

Застосунок розробили Міністерство оборони України та Центр масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету" повідомляв, що батьки-одинаки мають право виїжджати за кордон. Перетинати кордон вони можуть навіть без дітей. Щоправда, обов'язковою вимогою є наявність відстрочки.

Також Новини.LIVE з посиланням на психолога Вікторію Островську писав, що перед тим, як долучатися до бойових дій, людина має переконатися в тому, що готова до цього психологічно. Особливо це стосується новачків. Перед початком служби варто відвідати психолога.