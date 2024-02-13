Аспіранти можуть отримати відстрочку від мобілізації — нардеп пояснив ситуацію

Українські аспіранти. Фото: Волинська служба новин

Освітній комітет Верховної Ради ухвалив рішення подати до законопроекту про посилення мобілізації правку про повернення аспірантам-контрактникам відстрочки від призову на військову службу. Тепер цю пропозицію має розглянути профільний комітет з питань національної оборони.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Роман Грищук.

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Пост депутата Романа Грищука. Фото: скриншот

Аспіранти можуть отримати відстрочку

"Щойно комітет освіти на своєму засіданні ухвалив пропозицію подати комітетську правку про виключення норми про аспірантів-контрактників", — повідомив Грищук.

Петиція щодо мобілізації аспірантів. Фото: скриншот

Напередодні петиція на сайті президента про те, що аспірантам-контрактникам потрібна відстрочка від мобілізації, набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер вона має бути розглянута Зеленським.

Раніше ми повідомляли, що Кабінет Міністрів України передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. У ньому пропонують чоловіків, які будуть вперше влаштовуватися на державну службу, приймати лише при наявності базової загальновійськової підготовки.

Представники ТЦК забрали 19-річного хлопця просто з вокзалу в Ужгороді. Через півтора року суд визнав, що хлопця мобілізували незаконно.