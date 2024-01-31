Українці за новим законопроєктом повинні будуть проходити базову військову службу

Українські військові. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні за новим законопроєктом про мобілізацію чоловіки від 18 до 25 років повинні пройти базову військову службу. Час проходження обирається самостійно, проте така можливість дається лише до 24 років.

Про це йдеться у тексті нового законопроєкту.

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Що про це відомо

"Для проходження базової військової служби направляються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі (жіночої статі — добровільно), яким до дня відправлення на базову військову службу виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку", — йдеться в законопроєкті.

Скриншот з тексту законопроєкту. Фото: Инсайдер UA

Тому українці можуть обирати рік проходження такої служби до моменту, поки не виповниться 24 роки.

Які зміни внесли до нового законопроєкту про мобілізацію

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.

Тому стало відомо, хто не підлягатиме військовому призову за цим законом.

Також вже стало відомо про категорії жінок, які підлягають призову згідно з новою версією закону про мобілізацію. Як зазначається, до списку потрапили жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю.

Крім того, за новим законопроєктом в Україні керівників медичних закладів планують зобов'язати повідомляти до військкоматів щодо перебування на стаціонарі громадян віком від 18 до 25 років.