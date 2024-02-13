Аспиранты могут получить отсрочку от мобилизации — нардеп объяснил ситуацию
Образовательный комитет Верховной Рады принял решение подать в законопроект об усилении мобилизации правку о возвращении аспирантам-контрактникам отсрочки от призыва на военную службу. Теперь это предложение должен рассмотреть профильный комитет по национальной обороне.
Об этом сообщил в Telegram народный депутат Роман Грищук.
Аспиранты могут получить отсрочку
"Только что комитет образования на своем заседании принял предложение подать комитетскую правку об исключении нормы об аспирантах-контрактниках", — сообщил Грищук.
Накануне петиция на сайте президента о том, что аспирантам-контрактникам нужна отсрочка от мобилизации, набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь она должна быть рассмотрена Зеленским.
Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров Украины передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации . В нем предлагают мужчин, которые будут впервые устраиваться на государственную службу, принимать только при наличии базовой общевойсковой подготовки.
Представители ТЦК забрали 19-летнего парня прямо с вокзала в Ужгород. Спустя полтора года суд признал, что парня мобилизовали незаконно.
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