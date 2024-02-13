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Аспиранты могут получить отсрочку от мобилизации — нардеп объяснил ситуацию

13 февраля 2024 18:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Аспиранты могут получить отсрочку от мобилизации — нардеп объяснил ситуацию
Украинские аспиранты. Фото: Волинська служба новин
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Образовательный комитет Верховной Рады принял решение подать в законопроект об усилении мобилизации правку о возвращении аспирантам-контрактникам отсрочки от призыва на военную службу. Теперь это предложение должен рассмотреть профильный комитет по национальной обороне.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Роман Грищук.

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Пост депутата Романа Грищука. Фото: скриншот

Аспиранты могут получить отсрочку

"Только что комитет образования на своем заседании принял предложение подать комитетскую правку об исключении нормы об аспирантах-контрактниках", — сообщил Грищук.

петиция
Петиция по мобилизации аспирантов. Фото: скриншот

Накануне петиция на сайте президента о том, что аспирантам-контрактникам нужна отсрочка от мобилизации, набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь она должна быть рассмотрена Зеленским.

Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров Украины передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации . В нем предлагают мужчин, которые будут впервые устраиваться на государственную службу, принимать только при наличии базовой общевойсковой подготовки.

Представители ТЦК забрали 19-летнего парня прямо с вокзала в Ужгород. Спустя полтора года суд признал, что парня мобилизовали незаконно.

студенты
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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