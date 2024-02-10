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Авто українців можуть зареєструвати в ТЦК та заборонити пересуватись між областями

10 лютого 2024 20:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Авто українців можуть зареєструвати в ТЦК та заборонити пересуватись між областями
Автомобілі в Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат Юлія Клименко розповіла, що в законопроєкті про мобілізацію є контроверсійні норми щодо можливості вилучення транспорту для потреб армії. Транспортні засоби можуть зареєструвати в територіальних центрах комплектування та заборонити пересуватись між областями.

Про це Юлія Клименко розповіла в ефірі телемарафону.

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За словами нардепки, законопроєкт, який 7 лютого підтримали в першому читанні, змінює концепцію військо-транспортного обов’язку — робить його більш жорсткішим. За її словами, якщо раніше йшлося тільки про юридичні особи, в яких вилучали авто, то тепер уже до цього переліку додали й фізичних осіб-підприємців.

"Тепер в реєстр, який буде вести ЗСУ і ТЦК щодо транспортних засобів будуть передаватися дані не підприємствами і громадянами, а державними органами, зокрема, МВС. Ці транспортні засоби будуть на обліку і якщо вони будуть в реєстрі, то вони не зможуть бути проданими, закладеними, а також пересуватися між областями. Це дуже контроверсійні пропозиції", — наголосила Клименко.

Вона зазначила, що це може паралізувати роботу фермерських господарств, особливо невеликих, де мало транспорту. 

За її словами, наразі існує постанова Кабміну про порядок вилучення транспорту на потреби армії, однак вона чомусь є державною таємницею. 

Нардепка зазначає, що немає доцільності вилучати таку сільськогосподарську техніку, як, зокрема, комбайни, сівалки, бо вони в армії не потрібні. Однак вона визначає, що екскаватори, які можуть рити траншеї, а також машини для перевезення вантажів потрібні ЗСУ.

"Обмеження для пересування техніки по областях — це взагалі маразм, бо деякі сільськогосподарські підприємства мають землі в різних областях, то техніка не зможе переїхати", — зазначила Клименко.

Вона додала, що буде подавати поправки до законопроєкту про мобілізацію.

Нагадаємо, юрист та ветеран Збройних сил України Масі Найєм розповів, чому люди не хочуть мобілізуватися. За його словами, причиною є відсутність визначеності щодо майбутнього.

Також ми писали, що у новій версії законопроєкту щодо мобілізації, одним із питань справедливості є виключення права на відстрочку для силовиків. Згідно з цим варіантом закону, тільки 50% особового складу залишається на бронюванні.

українці
Україна
нардепи
мобілізація
автомобіль
ТЦК та СП

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