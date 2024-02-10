Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

Автомобили в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Юлия Клименко рассказала, что в законопроекте о мобилизации есть контроверсионные нормы о возможности изъятия транспорта для нужд армии. Транспортные средства могут зарегистрировать в территориальных центрах комплектования и запретить передвигаться между областями.

Об этом Юлия Клименко рассказала в эфире телемарафона.

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По словам нардепа, законопроект, который 7 февраля поддержали в первом чтении, меняет концепцию военно-транспортной обязанности — делает ее более жесткой. По ее словам, если раньше речь шла только о юридических лицах, у которых изымали авто, то теперь уже в этот перечень добавили и физических лиц-предпринимателей.

"Теперь в реестр, который будет вести ВСУ и ТЦК относительно транспортных средств будут передаваться данные не предприятиями и гражданами, а государственными органами, в частности, МВД. Эти транспортные средства будут на учете и если они будут в реестре, то они не смогут быть проданными, заложенными, а также передвигаться между областями. Это очень противоречивые предложения", — подчеркнула Клименко.

Она отметила, что это может парализовать работу фермерских хозяйств, особенно небольших, где мало транспорта.

По ее словам, сейчас существует постановление Кабмина о порядке изъятия транспорта на нужды армии, однако оно почему-то является государственной тайной.

Нардеп отмечает, что нет целесообразности изымать такую сельскохозяйственную технику, как, в частности, комбайны, сеялки, потому что они в армии не нужны. Однако она определяет, что экскаваторы, которые могут рыть траншеи, а также машины для перевозки грузов нужны ВСУ.

"Ограничения для передвижения техники по областям — это вообще маразм, потому что некоторые сельскохозяйственные предприятия имеют земли в разных областях, то техника не сможет переехать", — отметила Клименко.

Она добавила, что будет подавать поправки в законопроект о мобилизации.

Напомним, юрист и ветеран Вооруженных сил Украины Маси Найем рассказал, почему люди не хотят мобилизоваться. По его словам, причиной является отсутствие определенности по поводу будущего.

Также мы писали, что в новой версии законопроекта по мобилизации одним из вопросов справедливости является исключение права на отсрочку для силовиков. Согласно этому варианту закона, только 50% личного состава остается на бронировании.