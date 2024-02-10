Бронювання від мобілізації — чи підпадають під перелік працівники продуктового магазину

Касир в магазині. Фото: boorkin.info

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Деякі військовозобов'язані мають право на бронювання, однак в переліку є лише критично важливі підприємства.

Адвокат Юрій Айвазян розповів, чи зможуть отримати бронювання від мобілізації працівники продуктового магазину.

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Айвазян наголосив, що навряд чи можна забронювати працівників продуктового магазину.

До галузей національної економіки окремі критерії встановлені Мінекономіки. Їм відповідають компанії, які:

отримали фінансову державну підтримку;

виконують роботи та надають послуги для Мінекономіки на підставі договорів, укладених на строк не менше шести місяців;

виплачують середню заробітну плату працівникам в розмірі не нижче середньої заробітної плати по Україні, помноженої на коефіцієнт 1,5 (якщо працівників у компанії понад 50) або 3 (якщо працівників менше ніж 50);

здійснюють протимінну діяльність тощо.

Адвокат повідомив, що компанія також може отримати статус підприємства, яке має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади:

виробництво продуктів харчування;

виробництво окремих товарів, виконання робіт і надання послуг (наприклад, ткацьке виробництво, виробництво пестицидів й іншої̈ агрохімічної̈ продукції̈, окремі види будівельної діяльності тощо);

виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для задоволення потреб територіальної громади;

реалізація проєктів соціальної інфраструктури;

оброблення сільськогосподарських угідь (для цього виду встановлюються показники: щонайменше 15 гектарів — для вирощування плодових та/або ягідних культур, 25 гектарів — для вирощування овочевих культур та 50 гектарів — для вирощування інших сільськогосподарських культур);

провадження медичної практики;

виготовлення продукції чи надання послуг, які не мають аналогів або обмежені на внутрішньому ринку, що підтверджується відповідними документами.

Нагадаємо, ще минулого року під час пресконференції Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Генштаб запропонував залучити до лав ЗСУ додатково до 500 тисяч осіб. З того часу в суспільстві не вщухає тема масової мобілізації, чи необхідні такі заходи та наскільки вони реалістичні. Доктор економічних наук Андрій Длігач висловив думку, чи реально масово призвати чоловіків на військову службу з економічної точки зору.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів України дозволив цілодобову роботу територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки. Також він регламентував, які саме заходи вони можуть проводити.