В Україні змінили правила автоматичного продовження відстрочки від мобілізації

Військовий квиток, військові з документами. Фото: Рівненська ОВА, Черкаський обласний ТЦК та СП. Колаж: Новини.LIVE

Українцям, які виховують неповнолітніх дітей з інвалідністю, спростили процес автоматичного продовження відстрочки від мобілізації. Відтепер державні реєстри звіряють інформацію за останнім виданим свідоцтвом про народження дитини. Система легко знаходить потрібні дані та швидко виправляє розбіжності в документах.

Про це 31 липня повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Менше паперів та візитів до установ

Якщо всі дані про дитину є в державних реєстрах, процес відбувається повністю автоматично. Батькам більше не треба збирати документи, повторно писати заяви, йти до ТЦК та ЦНАПу.

Якщо ж автоматичне продовження не спрацювало через помилки в записах, ситуацію можна виправити через смартфон. Для цього потрібно оновити дані в реєстрах, відкрити застосунок "Резерв+", зайти у розділ "Сервіси" та надіслати повторний запит, зазначивши відповідну підставу.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабміну повідомляв, що в Україні оновили порядок оформлення відстрочок від мобілізації. Йдеться про механізм переоформлення відстрочки, нові строки розгляду заяв та уточнення правил для заброньованих працівників. Відповідні зміни уряд затвердив 29 липня.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України писав, що 90% відстрочок продовжують автоматично. Якщо документ не оновився, треба звернутися до ЦНАПу. Таке може статися, коли державних реєстрах бракує інформації, є помилки або дані не оновлювали.