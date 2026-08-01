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Главная Мобилизация Автоматическая отсрочка от мобилизации для родителей детей с инвалидностью: что изменилось

Автоматическая отсрочка от мобилизации для родителей детей с инвалидностью: что изменилось

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 04:30
В Украине изменили правила автоматического продления отсрочки от мобилизации
Военный билет, военнослужащие с документами. Фото: Ровенская ОВА, Черкасский областной ТЦК и СП. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам, которые воспитывают несовершеннолетних детей с инвалидностью, упростили процедуру автоматического продления отсрочки от мобилизации. Отныне государственные реестры сверяют информацию по последнему выданному свидетельству о рождении ребенка. Cистема легко находит нужные данные и быстро исправляет несоответствия в документах.

Об этом 31 июля сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Меньше бумаг и посещений учреждений

Если все данные о ребенке есть в государственных реестрах, процесс происходит полностью автоматически. Родителям больше не нужно собирать документы, повторно писать заявления, ходить в ТЦК и ЦПАУ.

Если же автоматическое продление не сработало из-за ошибок в записях, ситуацию можно исправить через смартфон. Для этого нужно обновить данные в реестрах, открыть приложение "Резерв+", зайти в раздел "Сервисы" и отправить повторный запрос, указав соответствующее основание.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабмина сообщал, что в Украине обновили порядок оформления отсрочек от мобилизации. Речь идет о механизме переоформления отсрочки, новых сроках рассмотрения заявлений и уточнении правил для забронированных работников. Соответствующие изменения правительство утвердило 29 июля.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины писал, что 90% отсрочек продлеваются автоматически. Если документ не обновился, нужно обратиться в ЦПАУ. Такое может произойти, когда в государственных реестрах не хватает информации, есть ошибки или данные не обновлялись.

инвалидность мобилизация отсрочка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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