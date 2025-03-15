Відстрочка від мобілізації 2025 — проблеми з автоматичним поновленням

Чоловіки в ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У воєнний стан автоматичне продовження відстрочки від мобілізації мало б значно спростити життя військовозобов’язаним українцям, яким держава вже надала таке право. Однак на практиці цей механізм працює зі збоями: деякі категорії громадян не можуть скористатися послугою, а територіальні центри комплектування (ТЦК) нерідко не визнають автоматичного поновлення. Через це тисячі українців змушені знову подавати документи та очікувати підтвердження.

Що мають зробити українці, щоб система запрацювала у коментарі Новини.LIVE розповіла юристка Орися Швець.

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Автоматичне поновлення відстрочки

Станом на сьогодні норма про автоматичне продовження відстрочок не працює на практиці. Для того, щоб поновити відстрочку потрібно звертатися в ТЦК та СП або засобами поштового зв'язку.

"І навіть студенти, які можуть оформити відстрочку через "Резевр+", вони самостійно повинні подавати такий запит. Станом на сьогодні зареєстрована петиція і для того, щоб ця норма працювала на практиці її потрібно підписати", — каже юрист.

До речі, українці ініціювали петицію з метою розв'язання проблеми автоматичного продовження відстрочок:

Петиція до Кабінету Міністрів України: Автори звертаються з проханням забезпечити реалізацію норми постанови КМУ №560 щодо автоматичного продовження відстрочок, оскільки на практиці ця норма не виконується належним чином.

Нагадаємо, ми раніше писали, як оформити студентку звільнення від військової служби.

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