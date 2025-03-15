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Автоматичне поновлення відстрочки — в чому є проблеми

15 березня 2025 13:17
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Відстрочка від мобілізації 2025 — проблеми з автоматичним поновленням
Чоловіки в ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

У воєнний стан автоматичне продовження відстрочки від мобілізації мало б значно спростити життя військовозобов’язаним українцям, яким держава вже надала таке право. Однак на практиці цей механізм працює зі збоями: деякі категорії громадян не можуть скористатися послугою, а територіальні центри комплектування (ТЦК) нерідко не визнають автоматичного поновлення. Через це тисячі українців змушені знову подавати документи та очікувати підтвердження.

Що мають зробити українці, щоб система запрацювала у коментарі Новини.LIVE розповіла юристка Орися Швець.

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Автоматичне поновлення відстрочки 

Станом на сьогодні норма про автоматичне продовження відстрочок не працює на практиці. Для того, щоб поновити відстрочку потрібно звертатися в ТЦК та СП або засобами поштового зв'язку.

"І навіть студенти, які можуть оформити відстрочку через "Резевр+", вони самостійно повинні подавати такий запит. Станом на сьогодні зареєстрована петиція і для того, щоб ця норма працювала на практиці її потрібно підписати", — каже юрист.

До речі, українці ініціювали петицію з метою розв'язання проблеми автоматичного продовження відстрочок:

Нагадаємо, ми раніше писали, як оформити студентку звільнення від військової служби.

Ми також писали, чи може ТЦК надати відстрочку військовозобов'язаному якщо дружина вагітна.

Львів мобілізація відстрочка ТЦК та СП юрист
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