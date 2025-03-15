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Автоматическое возобновление отсрочки — в чем есть проблемы

15 марта 2025 13:17
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Отсрочка от мобилизации 2025 — проблемы с автоматическим возобновлением
Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

В военное положение автоматическое продление отсрочки от мобилизации должно было бы значительно упростить жизнь военнообязанным украинцам, которым государство уже предоставило такое право. Однако на практике этот механизм работает со сбоями: некоторые категории граждан не могут воспользоваться услугой, а территориальные центры комплектования (ТЦК) нередко не признают автоматического обновления. Из-за этого тысячи украинцев вынуждены снова подавать документы и ожидать подтверждения.

Что должны сделать украинцы, чтобы система заработала в комментарии Новини.LIVE рассказала юрист Орыся Швец.

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На сегодня норма об автоматическом продлении отсрочек не работает на практике. Для того, чтобы восстановить отсрочку нужно обращаться в ТЦК и СП или средствами почтовой связи.

"И даже студенты, которые могут оформить отсрочку через "Резевр+", они самостоятельно должны подавать такой запрос. На сегодня зарегистрирована петиция и для того, чтобы эта норма работала на практике ее нужно подписать", — говорит юрист.

К слову украинцы инициировали петицию с целью решения проблемы автоматического продления отсрочек:

Напомним, мы ранее писали, как оформить студентке освобождение от военной службы.

Мы также писали, может ли ТЦК предоставить отсрочку военнообязанному если жена беременна.

Львов мобилизация отсрочка ТЦК и СП юрист
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