Отсрочка от мобилизации 2025 — проблемы с автоматическим возобновлением

Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В военное положение автоматическое продление отсрочки от мобилизации должно было бы значительно упростить жизнь военнообязанным украинцам, которым государство уже предоставило такое право. Однако на практике этот механизм работает со сбоями: некоторые категории граждан не могут воспользоваться услугой, а территориальные центры комплектования (ТЦК) нередко не признают автоматического обновления. Из-за этого тысячи украинцев вынуждены снова подавать документы и ожидать подтверждения.

Что должны сделать украинцы, чтобы система заработала в комментарии Новини.LIVE рассказала юрист Орыся Швец.

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На сегодня норма об автоматическом продлении отсрочек не работает на практике. Для того, чтобы восстановить отсрочку нужно обращаться в ТЦК и СП или средствами почтовой связи.

"И даже студенты, которые могут оформить отсрочку через "Резевр+", они самостоятельно должны подавать такой запрос. На сегодня зарегистрирована петиция и для того, чтобы эта норма работала на практике ее нужно подписать", — говорит юрист.

К слову украинцы инициировали петицию с целью решения проблемы автоматического продления отсрочек:

Петиция в Кабинет Министров Украины: Авторы обращаются с просьбой обеспечить реализацию нормы постановления КМУ №560 относительно автоматического продления отсрочек, поскольку на практике эта норма не выполняется должным образом.

Напомним, мы ранее писали, как оформить студентке освобождение от военной службы.

Мы также писали, может ли ТЦК предоставить отсрочку военнообязанному если жена беременна.