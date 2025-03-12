Як студенту не втратити відстрочку через помилку в довідці про навчання

Студенти на занятті в університеті. Фото: КПІмедіа

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації студенти мають право на відстрочку від призову. Щоб оформити звільнення від військової служби, необхідно разом з іншими документами подати до ТЦК та СП довідку про навчання, а саме довідку з ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти), що підтверджує статус студента та форму навчання. Проте, трапляються випадки, коли цей документ містить помилки, що ставить отримання відстрочки під загрозу.

Як виправити помилку в довідці з ЄДЕБО, щоб не втратити можливість отримати відстрочку, розповів юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA".

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Так, правознавець наголосив, що виправлення помилки у довідці про навчання є обов'язковим кроком для тих здобувачів освіти, які планують отримати відстрочку від мобілізації. Без неї оформлення неможливе.

Зразок довідки з ЄДЕБО. Фото: education.ua

Для цього студенти можуть як самостійно подати запит на виправлення, так і звернутися до свого навчального закладу, щоб отримати коректний документ.

Якщо діяти самостійно, необхідно підготувати заяву до ДП "Інфоресурс", додавши витяг з наказу про поновлення на денну форму навчання.

Якщо через навчальний заклад — необхідно звернутися до керівництва вишу з проханням подати заяву до ДП "Інфоресурс" про виправлення помилки.

Юрист додав, що самостійний запит може бути швидшим. Але для цього все одно потрібно у виші отримати витяг з наказу про поновлення на денну форму навчання. Додати витяг до заяви й потім направити документи безпосередньо до ДП "Інфоресурс".

Владислав Дерій радить студентам, які стикнулися з такою проблемою, не зволікати з виправленням помилок, оскільки коректна довідка ЄДЕБО є необхідною для підтвердження статусу студента та отримання відстрочки від мобілізації.

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