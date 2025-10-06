На думку Тимочко, автоматизація взяття на облік покращить мобілізацію до ЗСУ

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Фото: Олена Чернінька

Впровадження автоматичного взяття чоловіків на військовий облік в Україні, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, має сприяти ефективнішій мобілізації. Також він розкрив тему прихованої мобілізації у РФ.

Про це Тимочко проінформував журналістів ТСН.

Чим допоможе автоматизація обліку

Тимченко зауважив, що автоматизація дозволить уповноваженим органам отримувати швидкий доступ до інформації про потенційних військовослужбовців, що є ключовим для успішної мобілізації.

За словами Тимочка, найповнішим та точним джерелом інформації є Реєстр виборців, який регулярно оновлювався до початку війни.

Щодо питання про посилення мобілізації в найближчі місяці, Іван Тимочко зазначив, що вона проводиться з урахуванням наявних можливостей та необхідності підтримувати баланс між потребами армії та функціонуванням економіки.

Що там з мобілізацією у РФ

Тимченко також прокоментував останній указ Володимира Путіна про призов на строкову службу 135 тисяч росіян, зауваживши, що ця кількість може здатися меншою порівняно з весняним призовом (160 тисяч).

Однак, Тимочко підкреслив важливий нюанс: в Росії розглядається законопроєкт про цілорічний призов. Це означає, що мобілізаційна робота буде тривати цілий рік, а кожна людина отримає повістку та буде змушена підписати контракт.

За словами експерта, це можна розглядати як прихованою мобілізацію російського населення.

Тимочко також звернув увагу на те, що електронні повістки в Росії вважаються врученими навіть якщо чоловік їх не отримав.

Він підкреслив, що російська влада таким чином прагне збільшити кількість військовослужбовців.

Тимочко зазначив, що строковики також активно залучені в бойових діях, і навів приклад загибелі 60 російських призовників на кордоні Сумської та Курської областей. За його даними, близько 20% від загальної кількості військовослужбовців в російській армії складають строковики.

