Автоматизація та реєстр виборців — Тимочко про нюанси мобілізації

Автоматизація та реєстр виборців — Тимочко про нюанси мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 01:30
На думку Тимочко, автоматизація взяття на облік покращить мобілізацію до ЗСУ
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Фото: Олена Чернінька

Впровадження автоматичного взяття чоловіків на військовий облік в Україні, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, має сприяти ефективнішій мобілізації. Також він розкрив тему прихованої мобілізації у РФ. 

Про це Тимочко проінформував журналістів ТСН.

Читайте також:

Чим допоможе автоматизація обліку

Тимченко зауважив, що автоматизація дозволить уповноваженим органам отримувати швидкий доступ до інформації про потенційних військовослужбовців, що є ключовим для успішної мобілізації. 

За словами Тимочка, найповнішим та точним джерелом інформації є Реєстр виборців, який регулярно оновлювався до початку війни.

Щодо питання про посилення мобілізації в найближчі місяці, Іван Тимочко зазначив, що вона проводиться з урахуванням наявних можливостей та необхідності підтримувати баланс між потребами армії та функціонуванням економіки. 

Що там з мобілізацією у РФ

Тимченко також прокоментував останній указ Володимира Путіна про призов на строкову службу 135 тисяч росіян, зауваживши, що ця кількість може здатися меншою порівняно з весняним призовом (160 тисяч).

Однак, Тимочко підкреслив важливий нюанс: в Росії розглядається законопроєкт про цілорічний призов. Це означає, що мобілізаційна робота буде тривати цілий рік, а кожна людина отримає повістку та буде змушена підписати контракт.

За словами експерта, це можна розглядати як прихованою мобілізацію російського населення.

Тимочко також звернув увагу на те, що електронні повістки в Росії вважаються врученими навіть якщо чоловік їх не отримав.

Він підкреслив, що російська влада таким чином прагне збільшити кількість військовослужбовців.

Тимочко зазначив, що строковики також активно залучені в бойових діях, і навів приклад загибелі 60 російських призовників на кордоні Сумської та Курської областей. За його даними, близько 20% від загальної кількості військовослужбовців в російській армії складають строковики.

Раніше ми повідомляли, що у застосунку "Армія+" стартував новий важливий курс для бійців ЗСУ. Він присвячений тактичній медицині, а уроки викладають інструктори 4-го окремого медичного батальйону.

Також ми повідомляли, що в "Армія+" незабаром з'явиться нова функція. Військові, які хочуть змінити місце служби, зможуть подавати електронний рапорт.

реєстр військовий облік мобілізація війна в Україні Сухопутні війська
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
