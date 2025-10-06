По мнению Тимочко, автоматизация постановки на учет улучшит мобилизацию в ВСУ

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Фото: Елена Чернинька

Внедрение автоматической постановки мужчин на воинский учет в Украине, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, должно способствовать более эффективной мобилизации. Также он раскрыл тему скрытой мобилизации в РФ.

Об этом Тимочко проинформировал журналистов ТСН.

Чем поможет автоматизация учета:

Тимченко отметил, что автоматизация позволит уполномоченным органам получать быстрый доступ к информации о потенциальных военнослужащих, что является ключевым для успешной мобилизации.

По словам Тимочко, самым полным и точным источником информации является Реестр избирателей, который регулярно обновлялся до начала войны.

По вопросу об усилении мобилизации в ближайшие месяцы, Иван Тимочко отметил, что она проводится с учетом имеющихся возможностей и необходимости поддерживать баланс между потребностями армии и функционированием экономики.

Что там с мобилизацией в РФ:

Тимченко также прокомментировал последний указ Владимира Путина о призыве на срочную службу 135 тысяч россиян, отметив, что это количество может показаться меньшим по сравнению с весенним призывом (160 тысяч).

Однако, Тимочко подчеркнул важный нюанс: в России рассматривается законопроект о круглогодичном призыве. Это означает, что мобилизационная работа будет продолжаться круглый год, а каждый человек получит повестку и будет вынужден подписать контракт.

По словам эксперта, это можно рассматривать как скрытую мобилизацию российского населения.

Тимочко также обратил внимание на то, что электронные повестки в России считаются врученными даже если человек их не получил.

Он подчеркнул, что российские власти таким образом стремятся увеличить количество военнослужащих.

Тимочко отметил, что срочники также активно вовлечены в боевые действия, и привел пример гибели 60 российских призывников на границе Сумской и Курской областей. По его данным, около 20% от общего количества военнослужащих в российской армии составляют срочники.

