Військові ЗСУ і НГУ зможуть міняти місце службе

Військовий з телефоном. Фото: АрміяInform

У застосунку "Армія+" незабаром з'явиться нова функція. Військові зможуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між ЗСУ та Нацгвардією.

Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони України.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про нову очікувані функцію

"В українській армії служить багато фахових спеціалістів. Нова функція дасть більше можливостей застосовувати свої навички за призначенням, а командирам — залучати військову та цивільну експертизу та підсилювати підрозділи новими знаннями", — зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також у Міноборони додали, що новий функціонал запрацює вже найближчим часом. Це відбудеться після публікації змін і набранні чинності постанови.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, куди відправляють мобілізованих чоловіків, яким вже понад 50 років.

Також ми писали, що боєць ЗСУ Максим Несміянов висловив думку, чим небезпечна нестабільна ротація в ЗСУ.