Військові ЗСУ і НГУ зможуть міняти місце службе

В "Армія+" запрацює зміна служби між ЗСУ та НГУ — що відомо
У застосунку "Армія+" незабаром з'явиться нова функція. Військові зможуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між ЗСУ та Нацгвардією.
Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони України.
Що відомо про нову очікувані функцію
"В українській армії служить багато фахових спеціалістів. Нова функція дасть більше можливостей застосовувати свої навички за призначенням, а командирам — залучати військову та цивільну експертизу та підсилювати підрозділи новими знаннями", — зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Також у Міноборони додали, що новий функціонал запрацює вже найближчим часом. Це відбудеться після публікації змін і набранні чинності постанови.
