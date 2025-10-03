Відео
Головна Мобілізація В "Армія+" запрацює зміна служби між ЗСУ та НГУ — що відомо

В "Армія+" запрацює зміна служби між ЗСУ та НГУ — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 04:30
Військові ЗСУ і НГУ зможуть міняти місце службе
Військовий з телефоном. Фото: АрміяInform

У застосунку "Армія+" незабаром з'явиться нова функція. Військові зможуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між ЗСУ та Нацгвардією.

Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони України.

Читайте також:

Що відомо про нову очікувані функцію

"В українській армії служить багато фахових спеціалістів. Нова функція дасть більше можливостей застосовувати свої навички за призначенням, а командирам — залучати військову та цивільну експертизу та підсилювати підрозділи новими знаннями", — зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також у Міноборони додали, що новий функціонал запрацює вже найближчим часом. Це відбудеться після публікації змін і набранні чинності постанови.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, куди відправляють мобілізованих чоловіків, яким вже понад 50 років.

Також ми писали, що боєць ЗСУ Максим Несміянов висловив думку, чим небезпечна нестабільна ротація в ЗСУ.

Генштаб ЗСУ мобілізація війна в Україні військова служба Армія+ українські військові
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
