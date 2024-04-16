Робота в "Азов" — анастезіологу пропонують зарплату до 125 тисяч гривень

Допомога пораненому бійцю. || Фото: facebook.com/azovmedia4308

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи анастезіолога, військовослужбовця. Фахівцю платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 15 квітня.

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Скриншот вакансії в полку "Азов" на Work.ua

Що входить в обов'язки анастезіолога, військовослужбовця в "Азов"

Анастезіолог мусить:

надавати невідкладну медичну допомогу на стабілізаційному пункті бригади;

супроводжувати пацієнтів, що перебувають у важкому стані, до лікувальних закладів;

організовувати роботу resuscitation team у рамках стабілізаційного пункту;

здійснювати періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

періодично чергувати на реанімаційному транспорті медичної роти;

збирати та обробляти санітарні дані.

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду анастезіолога в "Азов", має мати вищу освіту й досвід роботи за спеціальністю та з ургентними пацієнтами. Фахівець повинен бути готовим до праці за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги, внесення активного вкладу в розвиток медичної служби бригади, участі в медичному плануванні, регулярного навчання та підвищення кваліфікації. Від кандидата очікують дотримування принципів доказової медицини та прагнення наблизити якісну медичну допомогу до поранених.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

грошове забезпечення від 25 до 120 тисяч залежно від поставленого завдання та регіону роботи (за перебування в зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень);

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи бухгалтера. Кандидат на посаду має бути з вищою освітою та знати програми бухгалтерського обліку. Платитимуть від 17 до 26 тисяч гривень.

Також "Азову" потрібні медики евакуаційного відділення, які надаватимуть невідкладну медичну допомогу під час евакуації. На такій посаді можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.