Актуальні вакансії в бригаді "Азов" — скільки платять бухгалтеру

В "Азові" є вакансія для фінансиста — скільки платять
Бригада спецпризначення "Азов" пропонує роботу бухгалтеру. Основна вимога до спеціаліста — профільна вища освіта, знання програм бухгалтерського обліку. Грошове забезпечення — 26 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua 11 квітня.
Вимоги до бухгалтера та його обов'язки
Фахівець, відібраний на посаду бухгалтера, буде офіційно мобілізований до кінця воєнного стану або служитиме за контрактом. Серед головних обов'язків військовослужбовця фінансиста:
- нараховувати грошове забезпечення військовим;
- надавати довідки щодо нарахованого грошового забезпечення.
У полку "Азов" вимагають, аби кандидат на вакансію мав вищу освіту (за фінансовим напрямком), досвід роботи бухгалтером, був впевненим користувачем ПК та оргтехніки.
Натомість в "Азові" обіцяють офіційне працевлаштування — з повним соціальним пакетом і грошове забезпечення у розмірі 26 тисяч гривень на місяць.
Кого ще шукають до "Азову"
Також бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи абдомінального, торакального хірурга. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.
Крім того, ми повідомляли, що азовці шукають в свої батальйони та інші підрозділи електромонтера.
Читайте Новини.LIVE!