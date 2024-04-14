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В "Азові" є вакансія для фінансиста — скільки платять

14 квітня 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії в бригаді "Азов" — скільки платять бухгалтеру
Військовослужбовець полку "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Бригада спецпризначення  "Азов" пропонує роботу бухгалтеру. Основна вимога до спеціаліста — профільна вища освіта, знання програм бухгалтерського обліку. Грошове забезпечення — 26 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua 11 квітня.

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Вакансія Бухгалтер у полку "Азов" на сайті пошуку роботи Work.ua. Фото: скриншот

Вимоги до бухгалтера та його обов'язки 

Фахівець, відібраний на посаду бухгалтера, буде офіційно мобілізований до кінця воєнного стану або служитиме за контрактом. Серед головних обов'язків військовослужбовця фінансиста:   

  • нараховувати грошове забезпечення військовим;
  • надавати довідки щодо нарахованого грошового забезпечення.

У полку "Азов" вимагають, аби кандидат на вакансію мав вищу освіту (за фінансовим напрямком), досвід роботи бухгалтером, був впевненим користувачем ПК та оргтехніки.

Натомість в "Азові" обіцяють офіційне працевлаштування — з повним соціальним пакетом  і грошове забезпечення у розмірі 26 тисяч гривень на місяць. 

Кого ще шукають до "Азову"

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи абдомінального, торакального хірурга. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Крім того, ми повідомляли, що азовці шукають в свої батальйони та інші підрозділи електромонтера

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Work.ua
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