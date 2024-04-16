Работа в "Азов" — анестезиологу предлагают зарплату до 125 тысяч гривен

Помощь раненому бойцу. || Фото: facebook.com/azovmedia4308

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения анестезиолога, военнослужащего. Специалисту будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 15 апреля.

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Скриншот вакансии в полку "Азов" на Work.ua

Что входит в обязанности анастезиолога, военнослужащего в "Азове"

Анастезиолог должен:

оказывать неотложную медицинскую помощь в стабилизационном пункте бригады;

сопровождать пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, в лечебные учреждения;

организовывать работу resuscitation team в рамках стабилизационного пункта;

осуществлять периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

периодически дежурить на реанимационном транспорте медицинской роты;

собирать и обрабатывать санитарные данные.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, желающий занять должность анастезиолога в "Азове", должен иметь высшее образование и опыт работы по специальности и с ургентными пациентами. Специалист должен быть готов к работе по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи, внесению активного вклада в развитие медицинской службы бригады, участию в медицинском планировании, регулярному обучению и повышению квалификации. От кандидата ожидают соблюдения принципов доказательной медицины и стремления приблизить качественную медицинскую помощь к раненым.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

денежное обеспечение от 25 до 120 тысяч гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы (за пребывание в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен);

профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения бухгалтера. Кандидат на должность должен быть с высшим образованием и знать программы бухгалтерского учета. Будут платить от 17 до 26 тысяч гривен.

Также "Азову" нужны медики эвакуационного отделения, которые будут оказывать неотложную медицинскую помощь при эвакуации. На такой должности можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.