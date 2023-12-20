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"Азов" шукає логіста — яку зарплату обіцяють та що треба робити

20 грудня 2023 04:02
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Інна Буряк
редактор
"Азов" шукає логіста — яку зарплату обіцяють та що треба робити
Військовий полку "Азов" на вахті. Фото: vpu26.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Полк "Азов" потребує у свої лави логіста. Обіцяють високу плату до 125 000 грн та доплату за перебування в зоні бойових дій. Серед обов'язків — робота над організацією та плануванням доставки вантажу, ведення документів, співпраця з відділом закупівлі та інші.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Так, 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає на роботу логіста в батальйони та інші підрозділи. Пропонують оплату у розмірі 25 000-125 000 грн та доплату 3300 грн/день за перебування в зоні бойових дій. Потрібен досвід роботи від 1 року. 

Скриншот повідомлення з платформи з пошуку роботи Work.ua
Скриншот повідомлення з платформи з пошуку роботи Work.ua

Серед обов'язків такі:

  • організація та планування логістичних процесів, зокрема завантаження, розвантаження та розстановку вантажу на транспортному засобі;
  • ведення необхідної документації, такої як журнали подорожей, акти прийому-передачі вантажу, реєстраційні документи тощо;
  • співпраця з відділом закупівлі для оптимального розподілу та маршрутизації доставок з урахуванням термінів та пріоритетів;
  • догляд і підтримка робочого стану транспорту.

Вимоги до кандидата та що пропонує "Азов"

Серед вимог до кандидата передбачається досвід роботи у відповідній спеціальності, висока організованість, також потрібно бути ініціативним та допомагати іншим.

Натомість підрозділ пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану, або ж службу за контрактом, та можливість переведення чинних військовослужбовців з інших підрозділів. Також за ймовірне виконання роботи в зоні проведення бойових дій обіцяють доплату.

Нагадаємо, що "Азов" також шукає бухгалтера видаткової служби (робота з казначейством). Заробітну плату обіцяють від 17 до 26 тисяч гривень.

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