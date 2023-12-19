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Бухгалтери потрібні "Азову" — скільки пропонують заробити на вакансії

19 грудня 2023 14:19
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Бухгалтери потрібні "Азову" — скільки пропонують заробити на вакансії
Робота бухгалтера. Ілюстративне фото: Український жіночий фонд
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Бригада "Азов" НГУ шукає на роботу бухгалтера видаткової служби (робота з казначейством). Заробітну плату обіцяють від 17 до 26 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Зазначається, що бригада "Азов" НГУ шукає на роботу фахівця, обов'язками якого будуть:

  • складання юридичних, фінансових зобов’язань, платіжних інструкцій (доручень);
  • складання меморіальних ордерів;
  • участь у проведенні інвентаризації;
  • складання актів звірок.
Бригада "Азов" НГУ шукає на роботу бухгалтера
Скриншот повідомлення з платформи Work.ua вакансії "Бухгалтер видаткової групи (робота з казначейством)"

Кандидат на таку посаду повинен мати:

  • вищу освіту (за фінансовим напрямком);
  • перевагу в працевлаштуванні співробітникам ДКСУ;
  • бажано досвід роботи бухгалтером та знання бухгалтерських програм;
  • впевнене користування ПК та оргтехнікою.

Умовами роботи є офіційне працевлаштування, а саме повний соціальний пакет, заробітна плата бухгалтерів-військовослужбовців — 26 тисяч гривень, а також офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що легендарний полк "Азов" шукає водія трала з оплатою від 25 000 до 125 000 грн, також обіцяють доплату за перебування в зоні бойових дій — 3300 грн/день. Для цього потрібен досвід роботи за цією спеціальністю від 2 років, посвідчення водія категорії СЕ тощо.

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