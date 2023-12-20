"Азов" ищет логиста — какую зарплату обещают и что нужно делать

Военный полка "Азов" на вахте. Фото: vpu26.net

Полк "Азов" нуждается в своих рядах логиста. Обещают высокую плату до 125 000 грн и доплату за пребывание в зоне боевых действий. Среди обязанностей работа над организацией и планированием доставки груза, ведение документов, сотрудничество с отделом закупки и другие.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua.

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Так, 12 бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет на работу логиста в батальоны и другие подразделения. Предлагают оплату в размере 25 000-125 000 грн и доплату 3300 грн/день за пребывание в зоне боевых действий. Требуется опыт работы от 1 года.

Скриншот сообщения с платформы поиска работы Work.ua

Среди обязанностей следующие:

организация и планирование логистических процессов, включая погрузку, разгрузку и расстановку груза на транспортном средстве;

ведение необходимой документации, такой как журналы путешествий, акты приема-передачи груза, регистрационные документы;

сотрудничество с отделом закупки для оптимального распределения и маршрутизации доставок с учетом сроков и приоритетов;

уход и поддержание рабочего состояния транспорта.

Требования к кандидату и что предлагает "Азов"

Среди требований к кандидату предусматривается опыт работы в соответствующей специальности, высокая организованность, также нужно быть инициативным и помогать другим.

Вместо этого подразделение предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения, или же службу по контракту, и возможность перевода действующих военнослужащих из других подразделений. Также за возможное выполнение работы в зоне проведения боевых действий обещают доплату.

Напомним, что "Азов" также ищет бухгалтера расходной службы (работа с казначейством). Заработную плату обещают от 17 до 26 тысяч гривен.