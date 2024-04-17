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"Азову" потрібні кухарі — які умови праці та скільки платитимуть

17 квітня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в "Азов" — кухарю пропонують зарплату до 125 тисяч гривень
Військовий кухар. Фото ілюстративне: dpsu.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи кухаря, військовослужбовця. Фахівцю платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 15 квітня.

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Скриншот вакансії в полку "Азов" на Work.ua

Обов'язки кухаря, військовослужбовця в "Азов"

  • приготування страв та кулінарних виробів для військовослужбовців;
  • здійснення допоміжної роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів;
  • проведення процесів первинної кулінарної обробки сировини;
  • порціонування (комплектування), роздача страв масового попиту для великої кількості військовослужбовців особового складу;
  • дотримання стандартів приготування страв, правил гігієни та норм охорони праці.

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду кухаря в "Азов", повинна мати професійно-технічну освіту, медичну книжку та бажано досвід роботи від одного року. Кандидат має знати технології приготування страв та правил гігієни, правила і терміни зберігання сировини та напівфабрикатів, бути охайним і відповідально ставитися до результатів роботи.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

  • офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
  • можливість переведення для чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами, прийнятими у Збройних Силах України;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань у зоні проведення бойових дій нараховуватиметься щоденна грошова надбавка в розмірі 3 300 гривень.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи анастезіолога. Кандидат на посаду має бути з вищою освітою й досвідом роботи за спеціальністю та з ургентними пацієнтами. Платитимуть від 25 до 120 тисяч гривень.

Також "Азову" потрібні танкісти, які керуватимуть гусеничною технікою. На такій посаді можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.

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