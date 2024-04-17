Робота в "Азов" — кухарю пропонують зарплату до 125 тисяч гривень

"Азову" потрібні кухарі — які умови праці та скільки платитимуть
Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи кухаря, військовослужбовця. Фахівцю платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 15 квітня.
Обов'язки кухаря, військовослужбовця в "Азов"
- приготування страв та кулінарних виробів для військовослужбовців;
- здійснення допоміжної роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів;
- проведення процесів первинної кулінарної обробки сировини;
- порціонування (комплектування), роздача страв масового попиту для великої кількості військовослужбовців особового складу;
- дотримання стандартів приготування страв, правил гігієни та норм охорони праці.
Які вимоги до кандидата на посаду
Людина, яка хоче обійняти посаду кухаря в "Азов", повинна мати професійно-технічну освіту, медичну книжку та бажано досвід роботи від одного року. Кандидат має знати технології приготування страв та правил гігієни, правила і терміни зберігання сировини та напівфабрикатів, бути охайним і відповідально ставитися до результатів роботи.
Умови роботи
Азовці пропонують кандидату:
- офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
- можливість переведення для чинних військовослужбовців;
- грошове забезпечення згідно зі стандартами, прийнятими у Збройних Силах України;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань у зоні проведення бойових дій нараховуватиметься щоденна грошова надбавка в розмірі 3 300 гривень.
Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"
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