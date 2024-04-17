Работа в "Азов" — повару предлагают зарплату до 125 тысяч гривен

Военный повар. Фото иллюстративное: dpsu.gov.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения повара, военнослужащего. Специалисту будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 15 апреля.

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Скриншот вакансии в полку "Азов" на Work.ua

Обязанности повара, военнослужащего в "Азове"

приготовление блюд и кулинарных изделий для военнослужащих;

осуществление вспомогательной работы по изготовлению блюд и кулинарных изделий;

проведение процессов первичной кулинарной обработки сырья;

порционирование (комплектование), раздача блюд массового спроса для большого количества военнослужащих личного состава;

соблюдение стандартов приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, который хочет занять должность повара в "Азове", должен иметь профессионально-техническое образование, медицинскую книгу и желательно опыт работы от одного года. Кандидат должен знать технологии приготовления блюд и правил гигиены, правила и сроки хранения сырья и полуфабрикатов, быть аккуратным и ответственно относиться к результатам работы.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

денежное обеспечение согласно стандартам, принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться ежедневная денежная надбавка в размере 3 300 гривен.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения анестезиолога. Кандидат на должность должен быть с высшим образованием и опытом работы по специальности и с ургентными пациентами. Будут платить от 25 до 120 тысяч гривен.

Также "Азову" нужны танкисты, которые будут управлять гусеничной техникой. На такой должности можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.