Відстрочка від мобілізації для багатодітних - наявність трьох дітей не гарантує документ

ВОД у застосунку Резерв+. Фото: Новини.LIVE

В Україні батьки, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, мають право на отримання відстрочки від мобілізації. Однак при цьому є певні умови, через які громадяни можуть втратити це право я бути мобілізованими до лав Збройних сил України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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За яких умов багатодітні батьки можуть мати відстрочку або її втратити

Законодавство України передбачає можливість отримати відстрочку від мобілізації для чоловіків і жінок, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років. Водночас визначальним фактором є не саме батьківство чи наявність запису про дітей у свідоцтвах про народження, а факт утримання неповнолітніх.

Так, підставою для відмови від відстрочки може стати заборгованість з аліментів у разі розлучення батьків. Зокрема, право на неї не поширюється на осіб, чий сукупний борг зі сплати аліментів перевищує суму платежів за три місяці.

Як зазначає видання, наявність трьох дітей саме по собі не гарантує автоматичного звільнення від військової служби.

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Якщо підстава для відстрочки була, але їх не врахували або вона виникла після мобілізації, не надали відстрочку за наявності відповідних підстав або вони з'явилися вже після його мобілізації, він може подати рапорт командуванню своєї військової частини. До документа необхідно додати підтвердження відповідних обставин (документи) і попросити розглянути питання з урахуванням вимог чинного законодавства.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні в застосунку "Резерв+" з'явилась відстрочка для вчителів та інших педагогічних працівників. Проте щоб її отримати, треба дотримуватися певних вимог.

Також ми писали, кому доступна відстрочка від мобілізації наприкінці 2026 року.