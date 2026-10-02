Відстрочка для вчителів та педагогів в Резерв+ — які умови для отримання

Оформлення заявки на відстрочку через "Резерв+". Фото: Міноборони України

Починаючи з 10 вересня 2026 року у застосунку "Резерв+" з'явилась онлайн-відстрочка від мобілізації для вчителів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Однак отримати її можуть не всі, оскільки для права на отримання відстрочки треба дотримуватися певних вимог.

Про що йде мова, розповідає Новини.LIVE з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

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Що відомо про відстрочки для вчителів та педагогів

Наразі вчителям та педагогам вже не потрібно збирати паперові довідки, завіряти їх у керівника закладу або є особисто йти і звертатись до ЦНАП або ж ТЦК.

Тепер застосунок "Резерв+" перевіряє всю необхідну інформацію в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) та Пенсійному фонді України.

Для того, щоб перевірка пройшла з позитивним результатом і була отримана відстрочка, необхідно дотримуватися чотирьох ключових умов:

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заклад освіти має бути зазначений в АІКОМ як основне місце роботи;

педагогічне навантаження працівника повинно становити як мінімум 0,75 ставки;

займана посада має входити до переліку педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;

код ЄДРПОУ закладу, який вказаний в AIKOM, має відповідати коду ЄДРПОУ основного місця роботи за даними Пенсійного фонду України.

Таким чином, самого факту роботи у школі для отримання відстрочки недостатньо. Якщо працівник працює за сумісництвом, має педагогічне навантаження менш як 0,75 ставки або в державних реєстрах містяться некоректні дані про його основне місце роботи, система "Резерв+" не зможе підтвердити право на відстрочку.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 2026 році зарахування до вишу більше не гарантує звільнення від військової служби. Наразі право на захист напряму прив'язаний до послідовності здобуття рівнів, цивільного профілю підготовки та електронних записів у ЄДЕБО.

Також ми писали, хто з громадян України не підлягатиме мобілізації у жовтні 2026 року.