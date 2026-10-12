Отсрочка от мобилизации для многодетных — наличие троих детей не является гарантией получения документа

ВОД в приложении «Резерв+». Фото: Новости.LIVE

В Украине родители, имеющие троих или более несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако при этом существуют определенные условия, при которых граждане могут лишиться этого права и быть мобилизованными в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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При каких условиях многодетные родители могут получить отсрочку или лишиться её

Законодательство Украины предусматривает возможность получения отсрочки от мобилизации для мужчин и женщин, содержащих троих и более детей в возрасте до 18 лет. При этом определяющим фактором является не само отцовство или наличие записи о детях в свидетельствах о рождении, а факт содержания несовершеннолетних.

Так, основанием для отказа в отсрочке может стать задолженность по алиментам в случае развода родителей. В частности, право на неё не распространяется на лиц, чей совокупный долг по уплате алиментов превышает сумму платежей за три месяца.

Как отмечает издание, наличие троих детей само по себе не гарантирует автоматического освобождения от военной службы.

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Если основание для отсрочки было, но его не учли или оно возникло после мобилизации, не предоставили отсрочку при наличии соответствующих оснований или они появились уже после его мобилизации, он может подать рапорт командованию своей воинской части. К документу необходимо приложить подтверждение соответствующих обстоятельств (документы) и попросить рассмотреть вопрос с учетом требований действующего законодательства.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре в приложении "Резерв+" появилась отсрочка для учителей и других педагогических работников. Однако чтобы ее получить, необходимо соблюдать определенные требования.

Также мы писали, кому доступна отсрочка от мобилизации в конце 2026 года.