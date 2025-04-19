Відстрочка для багатодітного батька - коли ТЦК може відмовити

Багатодітний батько. Фото: Depositphotos

Навіть якщо багатодітний батько перебуває у розшуку, територіальний центр комплектування не мав права відмовляти йому у відстрочці. Якщо ж це сталося, громадянин має право оскаржити таке рішення в судовому порядку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Багатодітні батьки, тобто ті, хто мають трьох чи більше неповнолітніх дітей, можуть оформити відстрочку від мобілізації за цією підставою.

Але, як зазначила громадянка, яка звернулася до юристів, її чоловіку не дають відстрочку, мотивуючи відмову тим, що він перебуває у розшуку. Жінка поцікавилася, чи правомірним є таке рішення.

"Адміністративна відповідальність не має відношення до права чоловіка на відстрочку та її надання", — запевнив її у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Він додав, що відмовити у відстрочці ТЦК має право тільки у тому випадку, якщо чоловік не має права на відстрочку, тобто не підтвердив таке право належними документами.

Як мав вчинити територіальний центр комплектування

Айвазян наголосив, що відстрочка у будь-якому випадку мала бути оформлена.

"ТЦК повинен був надати відстрочку й паралельно вирішувати питання із притягненням чоловіка до адміністративної відповідальності", — підкреслив адвокат.

У такому ж випадку, зазначив Юрій Айвазян, громадянин має повне право подати скаргу до суду і отримати свою законну відстрочку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи мають надати для оформлення відстрочки багатодітні батьки.

Додамо, ми повідомляли про те, як оформити відстрочку, якщо багатодітний батько має дітей у кількох шлюбах.