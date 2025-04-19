Отсрочка для многодетного отца - когда ТЦК может отказать

Многодетный отец. Фото: Depositphotos

Даже если многодетный отец находится в розыске, территориальный центр комплектования не имел права отказывать ему в отсрочке. Если же это произошло, гражданин имеет право обжаловать такое решение в судебном порядке.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Многодетные родители, то есть те, кто имеет трех или более несовершеннолетних детей, могут оформить отсрочку от мобилизации по этому основанию.

Но, как отметила гражданка, которая обратилась к юристам, ее мужу не дают отсрочку, мотивируя отказ тем, что он находится в розыске. Женщина поинтересовалась, правомерно ли такое решение.

"Административная ответственность не имеет отношения к праву мужа на отсрочку и ее предоставление", — заверил ее в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Он добавил, что отказать в отсрочке ТЦК имеет право только в том случае, если мужчина не имеет права на отсрочку, то есть не подтвердил такое право надлежащими документами.

Как должен был поступить территориальный центр комплектования

Айвазян отметил, что отсрочка в любом случае должна была быть оформлена.

"ТЦК должен был предоставить отсрочку и параллельно решать вопрос с привлечением мужчины к административной ответственности", — подчеркнул адвокат.

В таком же случае, отметил Юрий Айвазян, гражданин имеет полное право подать жалобу в суд и получить свою законную отсрочку.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы должны предоставить для оформления отсрочки многодетные родители.

Добавим, мы сообщали о том, как оформить отсрочку, если многодетный отец имеет детей в нескольких браках.