Відстрочка від мобілізації — як оформити багатодітному батьку, якщо діти в різних шлюбах

Багатодітний батько з неповнолітніми дітьми. Фото: vitebskbelproftrans.by

Чоловік, який має трьох чи більше неповнолітніх дітей, має право на відстрочку від мобілізації навіть у ситуації, коли ці діти народжені у кількох шлюбах громадянина. Але для відстрочки в таких умовах потрібно надати більше документів, ніж зазвичай.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Багатодітні батьки, які мають на утриманні трьох і більше неповнолітніх дітей, мають право на відстрочку від мобілізації.

Це правило розповсюджується не тільки на тих чоловіків, які мають трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі, а і тих, у кого діти народилися у кількох шлюбах чи взагалі поза шлюбом.

Але для цього їм треба підтвердити факти утримання цих дітей.

Документи, які потрібні для оформлення такої відстрочки

Для підтвердження цього факту громадянин має надати відповідний ситуації набір документів.

Це, зокрема:

копії свідоцтв про народження дітей;

рішення суду про розірвання попереднього шлюбу;

актуальне свідоцтво про шлюб;

рішення суду про стягування чи добровільний договір про сплату аліментів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як багатодітні можуть оформити відстрочку через "Резерв+".

Додамо, ми писали про важливу умову відстрочки для багатодітного батька.